Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Califórnia

Arnold Schwarzenegger passa por nova cirurgia cardíaca

O ator e ex-governador publicou em suas redes sociais uma foto após a operação, mas tranquilizou os fãs dizendo que está 'se sentindo fantástico'.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2020 às 13:42

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 13:42

Arnold Schwarzenegger publicou em suas redes sociais uma foto após a operação
Arnold Schwarzenegger passa por nova cirurgia cardíaca Crédito: Reprodução/Instagram
O ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger, 73, passou por uma nova cirurgia cardíaca em um hospital de Cleveland, nos Estados Unidos. Ele publicou em suas redes sociais uma foto após a operação, mas tranquilizou os fãs dizendo que está "se sentindo fantástico".
"Graças à equipe da Cleveland Clinic, tenho uma nova válvula aórtica para acompanhar a minha nova válvula pulmonar da minha última cirurgia", afirmou o ator, que disse ainda que já está "andado pelas ruas de Cleveland curtindo suas incríveis estátuas". "Obrigado a todos os médicos e enfermeiras da minha equipe!".
Entre várias mensagens de apoio, os filhos do ator comentaram nas redes sociais a melhora do pai: "Por favor, não vá fazer exercícios físicos hoje", pediu Patrick Schwarzenegger.
Essa é a segunda cirurgia a que o artista é submetido em apenas dois anos. Em 2018, ele passou por uma operação no hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, para substituir uma válvula pulmonar que foi originalmente modificada em 1997 devido a um defeito cardíaco congênito.
No ano passado, Schwarzenegger, que foi governador de 2003 a 2011, lançou o sexto filme da franquia "O Exterminador do Futuro", que arrecadou US$ 261 milhões (quase R$ 1,5 bilhão) nas bilheterias mundiais,

Veja Também

Solange Couto se muda para o Retiro dos Artistas para ficar perto da mãe

Famoso pelo bordão "Cabelin na régua", MC Kallebe morre afogado no Rio de Janeiro

Premiado em Gramado, Higor Campagnaro comemora o bom momento na carreira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados