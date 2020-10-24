Solange Couto se muda para o Retiro dos Artistas para ficar perto da mãe

Solange Couto diz que foi recebida de braços abertos no retiro Crédito: Reprodução/Facebook

A atriz Solange Couto, 63 anos, se mudou para o Retiro dos Artistas. A informação foi confirmada por ela mesma. De acordo com a atriz, a ideia é ficar mais perto da mãe que mora no local.

"Meu marido teve que voltar para Pernambuco, e eu decidi ficar no Rio de Janeiro, porque tenho uma série para gravar em janeiro e em fevereiro, no Rio. Conversei com a direção do retiro, minha mãe mora aqui há um ano e meio, eu amo esse lugar, que acolhe, que atende, que é maravilhoso. E eles me acolheram de braços abertos", disse ela em um vídeo enviado ao programa A Tarde É Sua (RedeTV!), nesta sexta-feira (23).

A mãe de Solange tem 88 anos e mora no Retiro. O filho de Solange não quis ficar no Rio de Janeiro e preferiu voltar ao Nordeste para estar mais perto dos avós e dos primos. O marido da atriz, que é engenheiro civil, atualmente trabalha em uma obra em Pernambuco.