Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Solange Couto se muda para o Retiro dos Artistas para ficar perto da mãe

Atriz de 63, que interpretou personagens como 'Dona Jura', fica no Rio de Janeiro, enquanto marido e filho foram para Pernambuco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2020 às 09:34

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 09:34

Solange Couto, atriz
Solange Couto diz que foi recebida de braços abertos no retiro Crédito: Reprodução/Facebook
A atriz Solange Couto, 63 anos, se mudou para o Retiro dos Artistas. A informação foi confirmada por ela mesma. De acordo com a atriz, a ideia é ficar mais perto da mãe que mora no local.
"Meu marido teve que voltar para Pernambuco, e eu decidi ficar no Rio de Janeiro, porque tenho uma série para gravar em janeiro e em fevereiro, no Rio. Conversei com a direção do retiro, minha mãe mora aqui há um ano e meio, eu amo esse lugar, que acolhe, que atende, que é maravilhoso. E eles me acolheram de braços abertos", disse ela em um vídeo enviado ao programa A Tarde É Sua (RedeTV!), nesta sexta-feira (23).

Veja Também

"BBB 21" terá novamente participantes "anônimos" e "convidados"

Jane di Castro, de "A Força do Querer", morre após luta contra o câncer

Atriz de 'Malhação', se casa e não convida nem a sogra, Regina Duarte

A mãe de Solange tem 88 anos e mora no Retiro. O filho de Solange não quis ficar no Rio de Janeiro e preferiu voltar ao Nordeste para estar mais perto dos avós e dos primos. O marido da atriz, que é engenheiro civil, atualmente trabalha em uma obra em Pernambuco.
Solange, que interpretou personagens como "Dona Jura" na novela O Clone,  não via a mãe havia sete meses e arrumou uma maneira de estar mais perto dela. A moradia será temporária até que ela consiga organizar todas as coisas de sua vida e trabalho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados