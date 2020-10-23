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Luto

Jane di Castro, de 'A Força do Querer', morre após luta contra o câncer

Atriz, que fez também a peça 'Divinas Divas', morreu aos 73 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 18:26

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 18:26

A atriz Jane di Castro morreu nesta sexta-feira (23), aos 73 anos, em decorrência de um câncer. Ela pode ser vista atualmente na reprise da novela "A Força do Querer", na Rede Globo, onde interpreta uma das artistas amigas de Nonato (Silvero Pereira).
Jane Di Castro com Silvero Pereira, nos bastidores de "A Força do Querer" Crédito: João Miguel Júnior/Rede Globo
A informação de morte da atriz foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal "O Globo". A reportagem entrou em contato com o Hospital Ipanema, onde estava a artista, mas a assessoria afirmou que ainda apura a informação.
Jane, que celebrou seus 50 anos de carreira no ano passado, começou a se apresentar em casas noturnas do Rio durante a década de 1960, e foi um nome sempre presente na luta pela representatividade trans. Estrelou a peça "Divinas Divas", ao lado de Rogéria, Divina Valéria e Camille K, e depois o documentário de mesmo nome.

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No ano passado, a atriz afirmou ao jornal "Extra" que sonhava representar uma "vilã ordinária numa novela". "Glória Perez foi maravilhosa por me convidar para três novelas, mas sempre representei eu mesma. As pessoas acham que eu, por ser bonita, não tenho talento para fazer um papel desglamourizado. Mas tenho!", disse.

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