Jane di Castro, de 'A Força do Querer', morre após luta contra o câncer

A atriz Jane di Castro morreu nesta sexta-feira (23), aos 73 anos, em decorrência de um câncer. Ela pode ser vista atualmente na reprise da novela "A Força do Querer", na Rede Globo, onde interpreta uma das artistas amigas de Nonato (Silvero Pereira).

Jane Di Castro com Silvero Pereira, nos bastidores de "A Força do Querer" Crédito: João Miguel Júnior/Rede Globo

A informação de morte da atriz foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal "O Globo". A reportagem entrou em contato com o Hospital Ipanema, onde estava a artista, mas a assessoria afirmou que ainda apura a informação.

Jane, que celebrou seus 50 anos de carreira no ano passado, começou a se apresentar em casas noturnas do Rio durante a década de 1960, e foi um nome sempre presente na luta pela representatividade trans. Estrelou a peça "Divinas Divas", ao lado de Rogéria, Divina Valéria e Camille K, e depois o documentário de mesmo nome.