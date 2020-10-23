Atriz de 'Malhação', se casa e não convida nem a sogra, Regina Duarte

Talita Younan e João Gomez Crédito: Instagram/@talitayounann

A atriz Talita Younan, 27, pegou todos de surpresa ao anunciar em suas redes sociais que está casada. Ela se casou com João Gomez, 39, filho da atriz Regina Duarte, nesta quinta-feira (22), em um cartório do Rio. Sem convidados, eles não tiveram a presença nem da mãe do noivo.

"Eu amo nossa história e tudo que estamos construindo juntos! Peço a bênção de Deus todos os dias para proteger nossa sinceridade, nosso cuidado um com o outro, respeito, miudezas do dia a dia e nossa família. Eu amo você e tenho amor de sobra pra vida inteira, aguente", afirmou Talita.

A atriz, que está grávida de seu primeiro filho, também colocou um trecho da música "Quem Pegou, Pegou", de Henrique e Juliano, em seu post, e ainda mostrou o almoço de comemoração que o casal teve, também sem convidados, em um restaurante do Rio. Já João Gomez postou um "Game Over",no Instagram.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Talita Younan afirmou que a família próxima, como pais e irmãos dos noivos, sabiam do casamento, mas o restante dos familiares e amigos foram pegos de surpresa, assim como os fãs. Já em relação aos convidados, ela afirmou que não houve nenhum mesmo.

Juntos desde o fim do ano passado, o casal assumiu o namoro nas redes sociais em março deste ano. Os dois passaram o Réveillon e o Carnaval juntos. O filho caçula da atriz Regina Duarte foi casado por sete anos com Regiane Alves, com quem tem dois filhos: João Gabriel, 5, e Antonio, 4.