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Em Campos

Famoso pelo bordão 'Cabelin na régua', MC Kallebe morre afogado no Rio de Janeiro

Corpo do influenciador digital foi encontrado na manhã desta sexta-feira (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 16:42

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 16:42

MC Kallebe foi encontrado morto em Campos/RJ, na manhã desta sexta-feira (23)
MC Kallebe foi encontrado morto em Campos/RJ, na manhã desta sexta-feira (23) Crédito: Reprodução/YouTube
Conhecido pelo bordão Bigodin finin, cabelin na régua, MC Kallebe, de 16 anos, foi encontrado morto, vítima de afogamento, na manhã desta sexta-feira (23), em Campos, norte do Rio de Janeiro
De acordo com o jornal "O Globo", o influenciador digital estava desaparecido desde quinta-feira (22), sendo visto pela última vez em companhia de um amigo, de 14 anos, próximo ao Rio Ururaí, na mesma cidade, onde tinham ido se banhar com outros três colegas. Foi um dos sobreviventes que informou à família sobre o desaparecimento dos garotos, que devem ser sepultados neste sábado (24).
Mergulhadores e guarda-vidas especialistas em operações subaquáticas fizeram buscas submersas e pelas margens do rio. Os corpos foram encontrados próximo ao bairro Deolinda e, até o começo da tarde desta sexta, não haviam sido removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Campos.
Em 2018, MC Kallebe viralizou nas redes sociais com o bordão "bidogin finin, cabelin na régua" e com meme "gostosin no azeite". Além disso, ele também chegou a gravar um clipe com o funkeiro MC Bin Laden.
Após saber da morte do influenciador, o funkeiro compartilhou fotos nas redes sociais, nas quais aparece tomando sorvete com Kallebe, usando a frase "Descanse em paz".
Ver essa foto no Instagram

Descanse em paz

Uma publicação compartilhada por E?OBINLADEN (@mcbinladen) em

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