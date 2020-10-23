Famoso pelo bordão 'Cabelin na régua', MC Kallebe morre afogado no Rio de Janeiro

MC Kallebe foi encontrado morto em Campos/RJ, na manhã desta sexta-feira (23) Crédito: Reprodução/YouTube

Conhecido pelo bordão Bigodin finin, cabelin na régua, MC Kallebe, de 16 anos, foi encontrado morto, vítima de afogamento, na manhã desta sexta-feira (23), em Campos, norte do Rio de Janeiro.

De acordo com o jornal "O Globo", o influenciador digital estava desaparecido desde quinta-feira (22), sendo visto pela última vez em companhia de um amigo, de 14 anos, próximo ao Rio Ururaí, na mesma cidade, onde tinham ido se banhar com outros três colegas. Foi um dos sobreviventes que informou à família sobre o desaparecimento dos garotos, que devem ser sepultados neste sábado (24).

Mergulhadores e guarda-vidas especialistas em operações subaquáticas fizeram buscas submersas e pelas margens do rio. Os corpos foram encontrados próximo ao bairro Deolinda e, até o começo da tarde desta sexta, não haviam sido removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Campos.

Em 2018, MC Kallebe viralizou nas redes sociais com o bordão "bidogin finin, cabelin na régua" e com meme "gostosin no azeite". Além disso, ele também chegou a gravar um clipe com o funkeiro MC Bin Laden.