Após mais de 10 plásticas, nariz de Ken Humano "afunda": "Preocupado"

Brasileiro já fez mais de 10 rinoplastias e precisará fazer outra para consertar complicação; Rodrigo Alves já fez 72 procedimentos estéticos, que custaram mais de R$ 3 milhões

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 12:12

 - Atualizado há 6 anos

Rodrigo Alves, o Ken Humano Crédito: Reprodução/Instagram @rodrigoalvesuk

Rodrigo Alves, 36, conhecido como Ken Humano, disse que está com medo de perder o nariz. Em janeiro deste ano, ele fez a 11ª rinoplastia com o objetivo de corrigir procedimentos anteriores. Mas, embora inicialmente o resultado tenha sido positivo, o nariz começou a afundar novamente e ele agora sente dificuldades para respirar. 

"Cada cirurgia é mais arriscada que a anterior e estou preocupado que os médicos não vão conseguir consertar meu nariz de forma permanente", disse Alves em entrevista ao Daily Mail.

Segundo o site do jornal britânico, o brasileiro já fez 72 procedimentos estéticos, que custaram mais de 600.000 libras (cerca de R$ 3 milhões).

Ainda segundo o Daily Mail, os médicos avisaram que ele pode ficar com um buraco no rosto se continuar fazendo cirurgias estéticas.

O Ken Humano afirmou também que está procurando agora procedimentos não cirúrgicos, que não envolvam anestesia geral, para manter "a aparência".  Ele disse que só fez as 72 cirurgias, porque teve muitas complicações que precisavam ser reparadas. "Costumava ser um desejo, agora é uma necessidade". 

Além disso, Alves contou que ganhou 20 quilos nos últimos meses por conta da angústia de "não poder respirar". "Sou humano e, como todo o mundo, tenho sentimentos", afirmou. 

Para emagrecer, ele colocou recentemente um balão gástrico no estômago

No fim de semana passado, o Ken Humano deu uma entrevista para o programa de TV italiano Domenica Live, em que falou sobre o assunto. "[O meu nariz] está em colapso e tenho medo de fazer outra cirurgia para consertá-lo".

