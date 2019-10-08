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Direitos autorais

Jennifer Lopez posta foto com noivo e é processada em R$ 615 mil

Nos bastidores, papo é de que a atriz e cantora usou foto de uma agência que não havia autorizado a reprodução da imagem

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 12:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 out 2019 às 12:02
  Crédito: Reprodução/Instagram @jenniferlopezshow
A cantora Jennifer Lopez, 50, está sendo processada em US$ 150 mil (cerca de R$ 615 mil) por não respeitar os direitos autorais de uma foto que ela publicou em seu perfil no Instagram em 2017.
Segundo o canal norte-americano E!, a agência de notícias e fotos Splash News fez uma queixa alegando ser dona e única detentora de direitos da imagem publicada. Nela, Lopez aparece de mãos dadas com o noivo Alex Rodríguez, em Nova York. 
"Os autores [da ação] nunca licenciaram a fotografia à ré. No entanto, Lopez utilizou-a sem autorização ou permissão dos autores para tal", afirmam documentos do processo que o E! teve acesso. "Especificamente, Lopez ou alguém agindo sob seu nome copiou a foto e a distribuiu no Instagram, pela conta @jlo, em um story publicado em 7 de novembro de 2017."
A agência afirma que Lopez recebeu uma carta no dia 12 de dezembro do mesmo ano sendo notificada do "uso não autorizado da foto", que "ameaçaria a existência do futuro do mercado da fotografia".

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Lopez também está em foco desde que foi anunciado que ela, junto à cantora Shakira, 42, seriam a atração principal do Super Bowl 2020, a grande final da NFL (National Football League). O confronto final da liga norte-americana está marcado para acontecer no dia 2 de fevereiro de 2020. 
O show de intervalo do Super Bowl é um dos eventos de entretenimento de maior destaque dos Estados Unidos, atraindo dezenas de milhões de telespectadores. Em anos anteriores, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry, Madonna, Bruce Springsteen e Prince já lideraram a apresentação.
Em 2018, o show de intervalo de Justin Timberlake foi assistido por 103 milhões de telespectadores, o maior público de qualquer evento televisivo da história dos Estados Unidos.

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