Ana Maria Braga surge de cabelo novo e penteado viraliza na web

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Bom dia especial com a nossa loira mais amada das manhãs e do Brasil , @anamaria16 com seu cabelo renovado . Makeup do meu amigo @pliniopeloso que arrasa todos os dias com ela.. . . . #estilomarciogranado #marciogranado#estilomarciogranado #hair#makeup#blonde #programamaisvoce #yourbesthair #redeglobo #tvglobo #blondehair#anamaria#beauty#maisvove#redeglobo#anamariabraga#revistaA #casamiracolli#mulherde1001utilidades #cabelo#cabeleira #blonde#keune2000 #livingproof#livingproofbr