Val Marchiori é pedida em casamento na Ponte dos Suspiros em Veneza

A socialite Val Marchiori e o noivo, o empresário Thiago Castilho, durante viagem à Europa Crédito: Reprodução/Instagram @valmarchiori

A socialite e apresentadora Val Marchiori, 44, foi pedida em casamento neste domingo (6) pelo empresário Thiago Castilho na Ponte dos Suspiros, em Veneza (Itália). O casal tirou alguns dias de férias pela Europa.

O pedido de noivado foi feito por Castilho acompanhado de uma poesia que ele mesmo escreveu sobre o relacionamento dos dois. Para Marchiori, esse momento foi emocionante. "Foi muito emocionante! Thiago me fez chorar ao declamar esta poesia, na Ponte dos Suspiros, um cartão postal de Veneza", disse a apresentadora.

Todos os detalhes do momento exato do pedido de casamento de Val Marchiori serão transformados em um vídeo no canal da apresentadora no YouTube chamado "TV da Val", que foi lançado em abril deste ano em parceria com a Peanuts, o braço digital da RedeTV! na internet.