José Loreto fala da ex-mulher, Débora Nascimento: "Boas lembranças"

O ator José Loreto Crédito: Reprodução/Instagram @joseloreto

José Loreto não teve pudor e decidiu falar mesmo sobre a ex-esposa, a atriz Débora Nascimento, em entrevista ao TV Fama desta segunda (7). O ator, que falou com o programa durante o Rock in Rio 2019, disse que só tem lembranças boas: "Só boas lembranças. Tudo numa ótima", disse, depois de ter feito "zero sucesso" durante o festival - como ele mesmo disse.

No cinema, Loreto está com um novo trabalho. Ele dará vida a Sidney Magal em um filme que deve começar a ser filmado neste fim de 2019.