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Aos 53, Claudia Raia posa sem sutiã e corpão impressiona: 'Gata'

Atriz da Globo surgiu exibindo o shape em foto para lá de sensual no Instagram e fãs logo rasgaram elogios à boa forma da artista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 08:36

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 08:36

A atriz Claudia Raia
A atriz Claudia Raia Crédito: Globo/Marcos Rosa
Claudia Raia surpreendeu os seguidores ao posar com os seios à mostra nesta quarta (14). A atriz surgiu em seu perfil do Instagram com uma saída de praia transparente e sem a parte de cima do biquíni. ,
Aos 53 anos de idade, a esposa de Jarbas Homem de Mello ainda fez pose para destacar o shape. 

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"A legenda fica por voce?s", escreveu Claudia, para interagir com os fãs. "Que mulher, meus amigos. Que mulher!", brincou a cantora Iza. Enzo Celulari, filho da atriz, também comentou: "Sou a mãe mais gata que está rolando". A apresentadora Angélica também falou: "Gata! Musa... Claudia!". 
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A legenda fica por voce?s. ? foto by alê de souza

Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia) em

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