Aos 53, Claudia Raia posa sem sutiã e corpão impressiona: 'Gata'

Claudia Raia surpreendeu os seguidores ao posar com os seios à mostra nesta quarta (14). A atriz surgiu em seu perfil do Instagram com uma saída de praia transparente e sem a parte de cima do biquíni. ,
Aos 53 anos de idade, a esposa de Jarbas Homem de Mello ainda fez pose para destacar o shape.
"A legenda fica por voce?s", escreveu Claudia, para interagir com os fãs. "Que mulher, meus amigos. Que mulher!", brincou a cantora Iza. Enzo Celulari, filho da atriz, também comentou: "Sou a mãe mais gata que está rolando". A apresentadora Angélica também falou: "Gata! Musa... Claudia!".