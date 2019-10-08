Home
>
Famosos
>
Ana Maria Braga surge de cabelo novo e penteado viraliza na web

Ana Maria Braga surge de cabelo novo e penteado viraliza na web

Haja laquê! A loira surgiu com um penteado mais moderno do que está acostumada e os telespectadores do "Mais Você" só souberam rasgar elogios à bonitona

Imagem de perfil de Pedro Permuy

Pedro Permuy

Repórter do Divirta-se / [email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 08:00

 - Atualizado há 6 anos

A apresentadora Ana Maria Braga, no "Mais Você", programa que comanda diariamente na Globo Crédito: Reprodução/Instagram @marciogranado

Ana Maria Braga não cansa de surpreender seus fieis telespectadores do "Mais Você", programa das manhãs da Globo. Nesta segunda (7), a bonita surgiu com um penteado mais moderno, diferente do que usa no dia a dia, e deixou os fãs boquiabertos com o look novo. 

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que Zezé Di Camargo "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens"

Lula diz que Zezé Di Camargo fez cretinice com filhas de Silvio Santos

Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit

Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs; saiba qual é

Investigações revelam que o homem contratou detetive particular para obter dados pessoais da artista

Polícia prende homem que perseguia Isis Valverde há mais de duas décadas

Leia mais

Imagem - Daniela Albuquerque diz que manteve feto morto na barriga após aborto

Daniela Albuquerque diz que manteve feto morto na barriga após aborto

Imagem - Val Marchiori é pedida em casamento na Ponte dos Suspiros em Veneza

Val Marchiori é pedida em casamento na Ponte dos Suspiros em Veneza

Imagem - Sheyla Hershey tira silicone em reality e quer ser vereadora nos EUA

Sheyla Hershey tira silicone em reality e quer ser vereadora nos EUA

"Cabelo lindo, Ana", disse uma fã, enquanto outro comentou: "Renovada". Uma outra internauta fez questão de registrar: "Amei esse cabelo". E até famosos, como Fernanda Souza, também elogiaram a apresentadora: "Linda". 

A Gazeta apurou que o responsável pelo penteado da global foi o cabeleireiro Márcio Granado. Além de trabalhar em salão, o profissional é também embaixador de uma maison internacional de cosméticos capilares no Brasil. Ele compartilhou o resultado do penteado desta segunda (7) em seu próprio perfil do Instagram.

Ver essa foto no Instagram

Bom dia!! Segunda feira estreando cabelo novo by @marciogranado ?

Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamaria16) em

É ele, também, quem arruma a loira praticamente todos os dias antes de ela entrar em cadeia nacional.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

ana maria braga

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais