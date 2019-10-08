Bombou na web!

Ana Maria Braga surge de cabelo novo e penteado viraliza na web

Haja laquê! A loira surgiu com um penteado mais moderno do que está acostumada e os telespectadores do "Mais Você" só souberam rasgar elogios à bonitona

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 08:00 - Atualizado há 6 anos

A apresentadora Ana Maria Braga, no "Mais Você", programa que comanda diariamente na Globo Crédito: Reprodução/Instagram @marciogranado

Ana Maria Braga não cansa de surpreender seus fieis telespectadores do "Mais Você", programa das manhãs da Globo. Nesta segunda (7), a bonita surgiu com um penteado mais moderno, diferente do que usa no dia a dia, e deixou os fãs boquiabertos com o look novo.

"Cabelo lindo, Ana", disse uma fã, enquanto outro comentou: "Renovada". Uma outra internauta fez questão de registrar: "Amei esse cabelo". E até famosos, como Fernanda Souza, também elogiaram a apresentadora: "Linda".

A Gazeta apurou que o responsável pelo penteado da global foi o cabeleireiro Márcio Granado. Além de trabalhar em salão, o profissional é também embaixador de uma maison internacional de cosméticos capilares no Brasil. Ele compartilhou o resultado do penteado desta segunda (7) em seu próprio perfil do Instagram.

É ele, também, quem arruma a loira praticamente todos os dias antes de ela entrar em cadeia nacional.

