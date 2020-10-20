Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Ana Maria Braga questiona seguidores sobre gratidão: 'Já agradeceu hoje?'

Apresentadora do 'Mais Você' usou as redes sociais para começar o dia com mensagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 17:42

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 17:42

Ana Maria Braga comemora os 21 anos de Mais Você
Ana Maria Braga comemora os 21 anos de Mais Você Crédito: Instagram/@anamaria16
Ana Maria Braga começou esta terça-feira, 20, publicando uma mensagem para os seguidores nas redes sociais. A apresentadora do Mais Você questionou os internautas sobre gratidão. "Bom dia! Já agradeceu hoje?", perguntou na legenda.
A postagem de Ana Maria Braga perguntava o seguinte: "E se você acordasse hoje somente com o que agradeceu ontem?!".
Uma seguidora da apresentadora analisou: "Se assim fosse, eu acordaria como na verdade acordei, com saúde, rodeada da minha família e amigos em harmonia, com teto, alimentação e emprego. Com minha sobrinha na escola e sendo feliz".

Veja Também

Ana Maria Braga volta à Globo, repete roupa e encanta: "Alegria"

Ana Maria Braga revela que quebrou o braço ao fugir de assédio de diretor

Ana Maria Braga posta foto rara com Hebe Camargo: "Rainhas"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump e o papa: a guerra de farpas entre os dois americanos mais poderosos do mundo
Imagem de destaque
Adolescente é baleado após sair escondido com moto na Serra
Imagem de destaque
Kid Abelha volta e anuncia turnê 'Eu Tive um Sonho', depois de 13 anos de hiato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados