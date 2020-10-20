Ana Maria Braga questiona seguidores sobre gratidão: 'Já agradeceu hoje?'

Ana Maria Braga comemora os 21 anos de Mais Você Crédito: Instagram/@anamaria16

Ana Maria Braga começou esta terça-feira, 20, publicando uma mensagem para os seguidores nas redes sociais. A apresentadora do Mais Você questionou os internautas sobre gratidão. "Bom dia! Já agradeceu hoje?", perguntou na legenda.

A postagem de Ana Maria Braga perguntava o seguinte: "E se você acordasse hoje somente com o que agradeceu ontem?!".