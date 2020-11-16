Ambiel sobre cantada de Neymar: 'Se der um tranco em você, quebro no meio

A atriz Luiza Ambiel Crédito: Reprodução/Instagram @luizaambieloficial

Luiza Ambiel se rendeu ao quadro PPP do canal do YouTube de Matheus Mazzafera. Durante sua participação, entregou que já recebeu cantadas de Neymar, mas negou que tenha cedido às investidas.

De acordo com a participante de "A Fazenda 12", os dois estavam em um evento.

"Ele é um querido. A gente gravou, eu estava na Gazeta e ele foi em um troféu. Ele me abraçou e até me deu uma cantadinha, mas na época ele era muito...", começou.