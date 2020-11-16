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Negou as investidas!

Ambiel sobre cantada de Neymar: 'Se der um tranco em você, quebro no meio

Participante de 'A Fazenda 12' disse que negou investida do craque do PSG e que clima era de brincadeira quando o ex de Bruna Marquezine a abraçou pela cintura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 10:05

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 10:05

A atriz Luiza Ambiel
A atriz Luiza Ambiel Crédito: Reprodução/Instagram @luizaambieloficial
Luiza Ambiel se rendeu ao quadro PPP do canal do YouTube de Matheus Mazzafera. Durante sua participação, entregou que já recebeu cantadas de Neymar, mas negou que tenha cedido às investidas. 
De acordo com a participante de "A Fazenda 12", os dois estavam em um evento. 
"Ele é um querido. A gente gravou, eu estava na Gazeta e ele foi em um troféu. Ele me abraçou e até me deu uma cantadinha, mas na época ele era muito...", começou. 

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E continuou: "Sabe quando ele era o 'cai, cai'?. Ele veio, me abraçou pela cintura, me puxou, brincou comigo. Fez aquelas cantadinhas: 'Vamos ali?'. Falei: 'Neymar, você não aguenta não, filho. Se eu der um tranco em você, quebro no meio'. Todo mundo estava brincando, mas realmente não dava". 

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