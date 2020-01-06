Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Generosos

Adele e Harry Styles dão gorjeta de R$ 8 mil para garçom no Caribe

Cantora, que está solteira, está curtindo uns dias de relax com o ex-One Direction Harry Styles no Caribe

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 12:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 12:53
  Crédito: Instagram
Os cantores Adele, 31, e Harry Styles, 25, fizeram um garçom verdadeiramente feliz no Caribe neste fim de semana. Depois de consumirem em um bar local, eles decidiram deixar uma gorjeta de US$ 2.020 (cerca de R$ 8.000)
O valor deixado pela dupla seria 400% a mais do que o de costume, segundo o jornal inglês Daily Mail. Adele e Styles estão de férias juntos no Caribe com o apresentador James Corden e sua família. O barman Yahya fez questão de posar com Corden e Styles e divulgar a boa ação dos artistas.
Junto com a conta, eles deixaram a mensagem "Feliz Ano Novo!". Yahya disse que dividiu a gorjeta com um colega do mesmo bar.
Com essa viagem, Adele e Harry Styles deixaram os fãs em dúvida se eles são amigos ou namorados. Os dois foram fotografados juntos em uma praia na ilha de Anguilla no Caribe, ao lado do apresentador James Corden.
Apesar das imagens que foram registradas não sugerirem um romance, alguns fãs notaram que, em uma das fotos publicadas por Adele, ela aparece com um lenço no pescoço que parece ser uma bandana de Styles.
Em entrevistas, o ex-One Direction já havia afirmado que a artista o deixava "com os joelhos fracos", e Adele também fez elogios ao cantor, o chamando de "fofo". Alguns internautas aproveitaram a situação para pedir uma parceria musical entre os dois.

Veja Também

Lasanha vegana e drinque de champanhe: festão de luxo do Globo de Ouro

Fotos: os looks dos famosos no red carpet do Globo de Ouro 2020

Xuxa tenta convencer padre Fábio de Melo a se tornar vegano

Outro fator que surpreendeu os internautas nas fotos é o novo visual de Adele. A cantora perdeu cerca de 19 kg em 2019 e está com a silhueta mais magra. A própria cantora já brincou com a situação: "Eu costumava chorar, agora eu suo", afirmou ela em uma publicação.
Solteira desde que se separou do ex-marido Simon Konecki, em abril, a cantora não era vista há tempos em um novo romance.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados