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A Fazenda 12: Victória diz que nunca ganhou carro de Eduardo Costa

Modelo relembrou vídeo que viralizou em 2017 no qual ela dizia o contrário

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2020 às 12:21
Victoria Villarim e Eduardo Costa
Victoria Villarim e Eduardo Costa Crédito: Reprodução/Instagram
A peoa Victória Villarim falou nesta segunda-feira (14), em papo na casa da árvore de A Fazenda 12 (Record), sobre o episódio ocorrido em 2017 quando ela estava junto com o cantor Eduardo Costa.
Naquele ano, o nome de Villarim ficou mais conhecido após o então noivo publicar um vídeo contando que tinha dado a ela de presente uma BMW branca, avaliada na época em cerca de R$ 600 mil. Pouco tempo depois, a modelo terminou com ele (eles reatariam e até noivariam antes do fim definitivo da relação) e Costa acabou virando piada nas redes sociais. Ele a fazia responder quem tinha dado o carrão a ela, e a modelo dizia: "Foi você". E ele a chamava de "safadinha".

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Depois que o vídeo viralizou, o cantor afirmou que se tratava apenas de uma brincadeira e que o carro não era deles. Contudo, já declarou ter dado para a ex um carro de quase R$ 400 mil, além de pagar o aluguel dela e um "salário", tudo isso após o fim do noivado.
Perguntada sobre o ocorrido, Victória revelou a sua versão. "A gente estava zoando. Ele pegou meu celular e começou a filmar. O carro nem era dele, era do Marrone", esclarece a modelo.

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