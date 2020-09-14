'A Fazenda 12': Jojo sugere caçar galinhas para suprir falta de carne

"A Fazenda 12": a funkeira Jojo Todynho discute com peões Crédito: Record TV/Reprodução

Jojo Todynho , 23, voltou a chamar atenção por seus comentários em A Fazenda 12 . Na noite de domingo (13), ela sugeriu cozinhar as galinhas do reality para que os peões possam se alimentar. Isso porque, os confinados receberam uma punição no sábado (12) e vão ficar sem carne por alguns dias.

"Será que não dá para fazer aquela galinha depenadinha?", questionou a funkeira. Os outros participantes deram risada, e Jakelyne afirmou: "Jojo é expulsa por matar o animal." A cantora, então, rebateu: "Mas a caça à galinha é liberada, não é?".

Maltratar ou matar animais é proibido em A Fazenda e, se alguns dos confinados fizer isso, é eliminado do programa.

Os peões foram punidos no sábado (12) após Lucas Selfie fazer xixi no ralo do chuveiro do banheiro interno. Pela quebra de protocolo, a produção tirou a carne de todos os participantes do reality.

BRIGA POR FALTA DE DESCARGA

A divisão das tarefas domésticas já provocam confusão dentro do reality. Jakelyne disse que tem "gente que passa o dia todo dormindo, e não ajuda". "Não é limpar só aqui dentro não, tem piscina, casa na árvore, tem um deck, tem academia. Já entendi porque tem tanto barraco nessa casa. As pessoas são individualistas, não pensam no coletivo, acham que estão de férias e a gente é tudo um bando de empregado", completou ela.

Na sequência, ela disse que estava nervosa e que iria deitar porque não queria "dar barraco". Jojo, no entanto, resolveu falar sobre o seu incômodo com a situação. Ela contou que Mirella ao ver cocô no banheiro preferiu gritar em vez de dar descarga. "A Lidi teve que sair da cozinha e dar descarga, porque você ficou 'ai, mano.

"Sim, mas não é frescura. É que para essas coisas de limpeza e porquice eu realmente não gosto, infelizmente sou assim. Eu não consigo ver um negócio daquele e achar normal."