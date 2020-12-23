Vitória lança Plano Museológico para a Casa Porto das Artes Plásticas

Plano estrutura as principais ações e programas a serem desenvolvidos pela Casa Porto nos próximos cinco anos Crédito: Divulgação/PMV

Prefeitura Municipal de Vitória lançou, nesta segunda-feira (21), o Plano Museológico da Casa Porto das Artes Plásticas, um documento inédito para um museu da capital. O plano, elaborado pelo museólogo Felipe Carvalho, estrutura as principais ações e programas a serem desenvolvidos pelo local nos próximos cinco anos. O projeto pode ser conferido na lançou, nesta segunda-feira (21), o, um documento inédito para um museu da capital. O plano, elaborado pelo museólogo, estrutura as principais ações e programas a serem desenvolvidos pelo local nos próximos cinco anos. O projeto pode ser conferido na internet

O Plano Museológico se constitui como a principal ferramenta de planejamento do museu em conformidade com as legislações vigentes. O processo de construção envolveu toda a equipe interna da Casa Porto, bem como funcionários diretos, terceirizados e estagiários, além de colaboradores externos e membros da sociedade civil.

A coordenadora da Casa Porto, Kênia Lyra, destaca que a elaboração do documento foi um processo de seis meses, gerando maior amadurecimento da instituição. "Elaborar o Plano Museológico significou pensar minuciosamente as questões que permeiam a instituição. O processo reafirmou a identidade desse espaço cultural e sua relevância para a cidade, razão pela qual o museu merece ser qualificado ainda mais".

Para o secretário municipal de Cultura, Francisco Grijó, o Plano Museológico consolida a Casa Porto como um importante espaço cultural municipal e garante a artistas e sociedade as formas de acesso a essa instituição e à arte ali exposta.