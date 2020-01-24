Vídeo: testamos - e é verdade - que ainda dá tempo de aprender a sambar

Que todo brasileiro tem samba no pé, não garantimos. Ainda mais depois de saber que nosso repórter, Pedro Permuy, não sabia como fazer bonito na avenida. Logo, colocamos ele para aprender e mostrar que, com algumas aulas, ainda dá para aprender a sambar. O vídeo abaixo é prova disso.

"O jeito é frequentar ensaios, ir aos eventos das escolas e aprender observando. Com o tempo, a gente vai aperfeiçoando e melhorando a técnica ainda mais. E não tem jeito certo ou errado de sambar. Tem o princípio da dança, que é o que tem que aprender, mas aos poucos é que se vai construindo a postura correta e tudo o mais", fala ela.