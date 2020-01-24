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Carnaval 2020

Vídeo: testamos - e é verdade - que ainda dá tempo de aprender a sambar

Passista e coreógrafo da Mocidade Unida da Glória ensinam em tutorial de vídeo a como sambar e fazer bonito no Sambão do Povo; aprenda

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 16:16
George Falcão, Silvia Carolina e o jornalista de A GAZETA Pedro Permuy: tutorial em vídeo ensina jornalista a aprender a sambar para o Carnaval Crédito: Carlos Alberto Silva
Que todo brasileiro tem samba no pé, não garantimos. Ainda mais depois de saber que nosso repórter, Pedro Permuy, não sabia como fazer bonito na avenida. Logo, colocamos ele para aprender e mostrar que, com algumas aulas,  ainda dá para aprender a sambar.  O vídeo abaixo é prova disso. 
É claro que, com o tempo, a dança se aperfeiçoa, como diz a passista Silvia Carolina, de 22 anos, da Mocidade Unida da Glória (MUG). Ela, que também concorre ao Garota do Samba deste ano, da TV Gazeta, diz que desde sempre sambou, mas que, com os anos de passarela do samba, ela descobriu a fórmula para manifestar sua essência na dança.

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"O jeito é frequentar ensaios, ir aos eventos das escolas e aprender observando. Com o tempo, a gente vai aperfeiçoando e melhorando a técnica ainda mais. E não tem jeito certo ou errado de sambar. Tem o princípio da dança, que é o que tem que aprender, mas aos poucos é que se vai construindo a postura correta e tudo o mais", fala ela.
Que é justamente o que completa o coreógrafo da MUG, George Falcão, de 28 anos, que também é professor de samba. Ele é que orquestrou o jornalista Pedro Permuy, de A GAZETA, a sambar (na real) pela primeira vez, como visto no vídeo mostrado na matéria.

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