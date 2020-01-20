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Renata Rasseli

Carnaval de Vitória: quem vai circular pelo Camarote Zig Zag

O espaço mais badalado do Sambão do Povo vai receber convidados da Rede Gazeta, patrocinadores e influencers nos próximos dias 14 e 15 de fevereiro

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 16:12

Públicado em 

20 jan 2020 às 16:12
Redação de A Gazeta

Colunista

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Camarote Zig Zag no Sambão do Povo Crédito: Divulgação
Queridas de RR, as influencers  Aeileen Varejão, Maria Borgo, Márcia Santos  e Renata Vervloet são presenças confirmadas no Camarote Zig Zag, que promete ser o mais badalado do Sambão do Povo. Localizado no coração da avenida, ao lado do recuo da bateria, o espaço da Rede Gazeta no Sambão do Povo terá serviço de bebida e comida all inclusive, nos dois dias da folia, 14 e 15 de fevereiro. Será ambientado com decoração que valoriza o estilo new wave e memphis style, cores fortes, flúor e formas geométricas. O espaço beleza de O Boticário promete deixar as foliãs produzidas a noite inteira. Os foliões poderão registrar os melhores momentos do camarote em fotos instantâneas. E mimos sensuais também estão garantidos aos participantes. RR estará lá e fará a cobertura completa do camarote. 

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Camarote Zig Zag no Sambão do Povo Crédito: Divulgação
Informações no Camarote Zig Zag

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