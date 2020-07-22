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Música

Titãs lança 'cinema' no YouTube para resgatar melhores momentos  da carreira

O 'Cine Titãs' estreia nesta quarta (22), às 20h, com a exibição do show-documentário 'Cabeça Dinossauro Ao Vivo', dirigido por Oscar Rodrigues Alves.

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 11:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 11:22
Titãs, banda Crédito: Reprodução/Instagram
Com o avanço da pandemia do novo coronavírus, e a impossibilidade de apresentações ao vivo, artistas do país estão criando alternativas para continuar atraindo a atenção do público. Após o "boom" das lives, chegou a vez dos "cinemas" digitais, espécie de canais virtuais criados nas redes para a exibição de documentários e shows históricos. Trata-se, na verdade, de uma forma de "resgatar" os fãs por meio da memória afetiva e visual. 
Antenados com o comportamento virtual da plateia em tempos de isolamento social, os Titãs lançam nesta quarta (22), a partir das 20h, em seu canal no YouTube, o  "Cine Titãs".  O espaço promete trazer exibições únicas (e com horário marcado) de materiais que retratam a trajetória de quase 40 anos de carreira. Além de shows emblemáticos, os fãs poderão conferir documentários e reportagens especiais.
A atração escolhida não poderia ser melhor: a exibição do show-documentário Cabeça Dinossauro Ao Vivo, dirigido por Oscar Rodrigues Alves. A apresentação foi gravada no Circo Voador (Rio de Janeiro), em 9 de julho de 2012, e traz o álbum "Cabeça Dinossauro" (1986) sendo tocado na íntegra, para o deleite dos amantes do bom rock nacional. 
A ideia do "Cine Titãs" é  mostrar uma série de especiais toda semana, com exibição única e exclusiva. A programação completa ainda não foi divulgada, mas a ideia é que o projeto se estenda, pelo menos, até agosto. 
Guitarrista e compositor, Tony Bellotto mostrou ser um dos mais empolgados com a estreia. "Em tempos de pandemia, já que não estamos podendo fazer shows ao vivo, decidimos mexer no baú e trazer para os fãs alguns dos melhores registros de nossos shows, em diferentes épocas e fases. Para iniciar a programação, nada melhor que a apresentação histórica do Circo Voador, defende.

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Sérgio Britto, também integrante da banda, comenta como o "Cine Titãs" vai funcionar: "Vamos colocar uma série de apresentações na nossa página do YouTube. Tudo vai acontecer como se fosse um festival de cinema, pois as pessoas vão poder ver diferentes atrações ao longo dos próximos meses. Com certeza, a inaugural é muito interessante."
Britto afirma, ainda, que a sessão de "Cabeça Dinossauro" trará o show na íntegra, algo inédito na carreira da banda: "Será com todas as músicas do disco, como a gente nunca fez, nem na época do lançamento chegamos a tocar todas as faixas reunidas", complementa.

"CINE TITÁS", COM A EXIBIÇÃO DE "CABEÇA DINOSSAURO AO VIVO - 2012"

  • QUANDO: nesta quarta (22), às 20h, no YouTube
  • QUANTO: a exibição é gratuita. O show-documentário será exibido uma única vez e na íntegra 

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