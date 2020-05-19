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'The Politician' e 'Umbrella Academy' ganham datas de estreia da 2ª temporada

Séries da Netflix retornam em junho e julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 10:28

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 10:28

The Umbrella Academy
The Umbrella Academy Crédito: Divulgação/Netflix
As séries "The Politician" e "The Umbrella Academy" tiveram as datas de suas segundas temporadas reveladas nesta segunda-feira (18) pela Netflix.
A produção de Ryan Murphy, que narra a história de Payton Hobart (Ben Platt), volta em 19 de junho, enquanto a história dos irmãos com super-poderes retorna em 31 de julho.
A trama da 2ª temporada de "The Politician" acompanha Payton e sua equipe tentando vencer a eleição para um assento no senado de Nova York, e buscando decidir que tipo de político o jovem quer ser.

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Já a continuação de "The Umbrella Academy" deve focar na relação de Vanya (Ellen Page) com seus irmãos, ao descobrir que tem poderes como eles, diferente do que ela acreditou a vida inteira.

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