"A Missy Errada", da Netflix, é comédia sem nenhuma graça

Filme "A Missy Errada" Crédito: Katrina Marcinowski/Netflix

Resumindo bem simplificadamente, “A Missy Errada” é um filme do Adam Sandler sem o Adam Sandler - e não falo dos filmes tipo “Joias Brutas”, “Reine Sobre Mim” ou até de “Como se Fosse a Primeira Vez”, mas sim de obras como “Gente Grande”, “Cada um Tem a Gêmea Que Merece” e “Zerando a Vida”.

A comédia dirigida por Tyler Spindel, diretor de segunda unidade em diversos filmes estrelados e produzidos por Sandler, toma cuidado para não ser politicamente incorreta, mas acaba recorrendo à excentricidade comportamental de uma personagem como foco principal do filme. Sim, entendo estar falando de uma comédia boba, sem grandes pretensões, mas “A Missy Errada” nem sequer tem muita graça.

O filme é a história de Tim (David Spade), um sujeito ainda sofrendo por ter sido abandonado pela ex-noiva. Um dia ele vai a um encontro às cegas e se depara com Missy (Lauren Lapkus), uma mulher de comportamento bem “excêntrico”. O encontro é um desastre, mas ele consegue escapar com vida.

Um belo dia, porém, durante uma confusão no aeroporto, ele conhece Melissa (Molly Sims), uma mulher perfeita para ele - eles leem os mesmos livros, gostam das mesmas coisas, além de ser ex-modelo e atleta, a mulher de seus sonhos. Eles começam, então, a trocar mensagens até que ele a convida para ir a um retiro de sua empresa em um paradisíaco resort, o problema é que a vida o colocaria novamente à frente da outra Missy, alcunha que aparentemente serve de apelido para Melissa.

Filme "A Missy Errada" Crédito: Katrina Marcinowski/Netflix

“A Missy Errada” é mais um filme da produtora Happy Madison, fundada por Adam Sandler e responsável por produzir seus filmes. Por isso, a assinatura do ator está em todo lugar, das escatologias às piadas de gosto duvidoso, passando pelas participações especiais habituais dos filmes da trupe.

O roteiro pouco se interessa em criar situações interessantes, pulando de uma esquete para outra sem se preocupar em sustentar uma linha narrativa ou em desenvolver os personagens. A dupla principal demonstra pouca química em tela e, de certa maneira, fica difícil entender o que leva aquele relacionamento adiante. O fato de se construir em esquetes faz com que o espectador não perceba o ponto de mudança na relação - mas essa não percepção ocorre justamente por não haver um ponto, é tudo repentino.

Os poucos momentos divertidos do filme surgem quando ele se descola da relação principal; a relação de Tim com o colega de trabalho Nate (Nick Swardson) é responsável pelas poucas risadas. Todas as outras tentativas de fazer graça são em cima de humor físico ou alguma escatologia.