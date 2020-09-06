Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

'Tenet' estreia nos EUA e bate US$ 150 milhões de bilheteria em meio à pandemia

Longa estrelado por John David Washington e Robert Pattinson e dirigido por Christopher Nolan já estreou em ao menos 18 outros países, como Austrália e Reino Unido

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 20:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2020 às 20:31
Robert Pattinson e John David Washington em cena no filme
Robert Pattinson e John David Washington em cena no filme "Tenet" Crédito: Divulgação/Warner Bros. Pictures
O filme "Tenet" superou neste fim de semana a marca de US$ 150 milhões em bilheteria, cerca de R$ 795 milhões, ao redor do mundo, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus.
O "empurrão" final foi dado pela estreia do longa nos Estados Unidos e no Canadá, que adicionou US$ 20,2 milhões, ou R$ 107 milhões, à conta do filme de Christopher Nolan.
Além dos Estados Unidos, "Tenet" já estreou em pelo menos 18 outros países, incluindo Coreia do Sul, Austrália, Reino Unido, Arábia Saudita e França.

Veja Também

Flay afirma que vai apostar na carreira internacional e aponta Anitta como inspiração

Mesmo liberados pelo governo, museus do ES não têm data para reabrir

O longa é um drama de espionagem de ficção científica estrelado por John David Washington e Robert Pattinson e dirigido por Nolan, diretor britânico de sucessos como "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge" e "A Origem".
Antes da pandemia do novo coronavírus, o filme estava previsto para estrear no dia 17 de julho. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jovem é morto a tiros ao sair para combinar serviço em São Mateus
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês
Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados