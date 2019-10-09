Entrada franca

Teatro da Ufes recebe a peça infantil "Uma Viagem no Tempo"

Espetáculo do grupo Rerigtiba, que será encenado neste domingo (13), usa o lúdico para retratar a preservação da natureza

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 17:51 - Atualizado há 6 anos

Peça “Uma Viagem no Tempo” Crédito: Divulgação/Grupo Rerigtiba

Nada como curtir o fim de semana do Dia das Crianças no teatro, ainda mais ensinando os pequenos a importância da preservação da natureza. “Uma Viagem no Tempo”, peça do Grupo de Teatro Rerigtiba, de Anchieta, propõe exatamente isso: ludismo e brincadeiras para alertar os pequenos sobre a importância de poupar água, o nosso bem mais precioso.

O espetáculo, que será encenado domingo (13), às 14h e às 17h, no Teatro da Ufes, com entrada franca, conta as aventuras de Morton (Sara Lyra) e Madame Sofi (Marcelle Ludgero), duas viajantes do tempo que estão em busca de um misterioso tesouro. Num planeta desértico, elas descobrem uma estranha criança que não sabe sorrir (Welida Pontes).

O inusitado encontro desses três personagens vai despertar a esperança, a magia, a alegria e desvendar o mistério de como as pessoas deixaram sua maior riqueza escorrer pelas mãos. Considerado um trabalho delicado e imagético, a peça une educação e diversão numa dramaturgia que tece um novo olhar para as produções voltadas para o público infanto-juvenil.

“Com a peça, estamos tentando fazer um alerta, afinal, a história se passa em 2919. Daqui a 900 anos, podemos ter um planeta seco, desértico e desolado. Nada melhor do que nos comunicarmos com o jovem, que está no centro das mudanças e pode fazer com que não tenhamos um fim tão trágico. Basta ensinar a eles a preservação da água", acredita Thelma Amaral, produtora de "Uma Viagem no Tempo".

De acordo com Thelma, a peça foi pensada em 2014, época em que o Espírito Santo começou a passar por uma crise hídrica, culminando com um racionamento aplicado na Grande Vitória, em 2016. "Contamos com o apoio da dramaturga Nieve Matos para a construção do texto. Estreamos em 2016 e rodamos oito municípios, especialmente a região sul. O problema da água ainda é muito recorrente, portanto, a peça sempre está sendo remontada, cada vez mais atual", analisa.

Vale lembrar que a entrada para assistir ao espetáculo é gratuita, mas os ingressos já podem ser retirados na bilheteria do Teatro da Ufes. Serão apenas dois ingressos por CPF, podendo ser adquiridos, das 17h às 20h, até o dia do espetáculo ou até as entradas se esgotarem.

"UMA VIAGEM NO TEMPO"

Quando : domingo (13), às 14h e 17h. A última sessão contará com intérprete de libras.

: domingo (13), às 14h e 17h. A última sessão contará com intérprete de libras. Onde : Teatro Universitário - Ufes. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Informações: 3335-2953.

: Teatro Universitário - Ufes. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Informações: 3335-2953. Quanto: Entrada franca. Só será permitida a retirada de dois ingressos por CPF. Os bilhetes podem ser retirados a partir de terça (8), na bilheteria do teatro, das 17h às 20h.

