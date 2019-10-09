Teatro da Ufes recebe a peça infantil "Uma Viagem no Tempo"

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 17:51
Nada como curtir o fim de semana do Dia das Crianças no teatro, ainda mais ensinando os pequenos a importância da preservação da natureza. “Uma Viagem no Tempo”, peça do Grupo de Teatro Rerigtiba, de Anchieta, propõe exatamente isso: ludismo e brincadeiras para alertar os pequenos sobre a importância de poupar água, o nosso bem mais precioso.
O espetáculo, que será encenado domingo (13), às 14h e às 17h, no Teatro da Ufes, com entrada franca, conta as aventuras de Morton (Sara Lyra) e Madame Sofi (Marcelle Ludgero), duas viajantes do tempo que estão em busca de um misterioso tesouro. Num planeta desértico, elas descobrem uma estranha criança que não sabe sorrir (Welida Pontes).
O inusitado encontro desses três personagens vai despertar a esperança, a magia, a alegria e desvendar o mistério de como as pessoas deixaram sua maior riqueza escorrer pelas mãos. Considerado um trabalho delicado e imagético, a peça une educação e diversão numa dramaturgia que tece um novo olhar para as produções voltadas para o público infanto-juvenil.
“Com a peça, estamos tentando fazer um alerta, afinal, a história se passa em 2919. Daqui a 900 anos, podemos ter um planeta seco, desértico e desolado. Nada melhor do que nos comunicarmos com o jovem, que está no centro das mudanças e pode fazer com que não tenhamos um fim tão trágico. Basta ensinar a eles a preservação da água", acredita Thelma Amaral, produtora de "Uma Viagem no Tempo".
De acordo com Thelma, a peça foi pensada em 2014, época em que o Espírito Santo começou a passar por uma crise hídrica, culminando com um racionamento aplicado na Grande Vitória, em 2016. "Contamos com o apoio da dramaturga Nieve Matos para a construção do texto. Estreamos em 2016 e rodamos oito municípios, especialmente a região sul. O problema da água ainda é muito recorrente, portanto, a peça sempre está sendo remontada, cada vez mais atual", analisa.
Vale lembrar que a entrada para assistir ao espetáculo é gratuita, mas os ingressos já podem ser retirados na bilheteria do Teatro da Ufes. Serão apenas dois ingressos por CPF, podendo ser adquiridos, das 17h às 20h, até o dia do espetáculo ou até as entradas se esgotarem.
