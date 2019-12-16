'Tardezinha', projeto de Thiaguinho, vai virar série na Globoplay

Tudo começou no ano de 2015, quando o cantor Thiaguinho e o ator Rafael Zulu criaram o projeto Tardezinha, um show de pagode que se tornou sucesso no Brasil e que agora vai virar série na Globoplay. Após percorrer 51 cidades do brasileiras, em um total de 163 edições, dando origem a dois álbuns ao vivo (Som Livre).