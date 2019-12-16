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Show de pagode

'Tardezinha', projeto de Thiaguinho, vai virar série na Globoplay

Série documental terá quatro episódios. Data de estreia ainda não tem data definida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 20:17

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 20:17

Thiaguinho Crédito: André Nicolau
Tudo começou no ano de 2015, quando o cantor Thiaguinho e o ator Rafael Zulu criaram o projeto Tardezinha, um show de pagode que se tornou sucesso no Brasil e que agora vai virar série na Globoplay. Após percorrer 51 cidades do brasileiras, em um total de 163 edições, dando origem a dois álbuns ao vivo (Som Livre).
Para se ter uma ideia, encerramento do projeto foi neste domingo, 15, no Estádio do Maracanã, no Rio, com ingressos esgotados. A série documental terá quatro episódios, com bastidores das apresentações.

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