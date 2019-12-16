Fernanda Souza desmente boatos de possível volta com Thiaguinho

Fernanda Souza e Thiaguinho Crédito: Instagram/@sand

Fernanda Souza e Thiaguinho anunciaram sua separação em meados de outubro, após oito anos juntos. No entanto, não demorou para os fãs do casal levantarem a suspeita de que eles teriam voltado.

Nesta última semana, Fernandinha fez um comentário em uma foto do ex-marido, levantando a hipótese de eles terem reatado. Ela ainda esteve no show de encerramento do projeto do ex, "Tardezinha", neste domingo (15) no Rio de Janeiro. No entanto, a atriz garante que eles continuam apenas amigos.

"Isso não significa que reatamos ou que vamos reatar o casamento. Isso é maturidade e parceria. Nós somos e continuaremos sendo amigos", afirmou a atriz em entrevista ao jornalista Leo Dias. "Thiago faz questão da minha presença, e eu faço questão de estar lá com nossas famílias, aplaudindo esse projeto tão vitorioso".

Fernanda e Thiaguinho estavam casados desde 2015, e terminaram porque "a relação de amor se transformou em amizade". Em publicações em conjunto em suas redes sociais, os artistas se explicaram. "O motivo da decisão é que percebemos que nossa relação se transformou numa linda amizade. No nosso caso, foi um processo natural, com muita maturidade e amor."

Em outro momento, eles afirmam que um sempre será importante na vida do outro. "Somos seres humanos, com nossos corações tristes, porém confiantes que nossa amizade e amor nos guiarão como tem feito diariamente. Todo o contrário não será mera especulação. Nosso casamento termina em paz. Não estranhem se nos encontrarem um na companhia do outro daqui para frente."