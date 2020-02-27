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6º álbum

'Stupid Love': Lady Gaga anuncia lançamento de novo single

A música 'Stupid Love' faz parte do sexto álbum da cantora

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 08:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 08:06
A cantora Lady Gaga Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga
Lady Gaga anunciou nesta terça-feira, 25, que vai lançar um novo single na sexta-feira, 28, à meia-noite. A música Stupid Love faz parte do novo álbum da cantora, o sexto da carreira.
Em março do ano passado, a artista confirmou que um novo trabalho estava a caminho, algo que já vinha sendo especulado por fãs. Na ocasião, ela negou rumores de gravidez e disse que, na verdade, estava grávida de #LG6, uma referência às iniciais do nome dela ao número do disco.

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Agora, por meio das redes sociais, ela falou da nova canção que já havia vazado na internet em janeiro. O visual do anúncio combina com o atual da cantora, que pintou o cabelo de rosa e tem divulgado um batom de mesma cor da marca de cosméticos que criou no ano passado, a Haus Laboratories.

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