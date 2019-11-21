Silva e Maria Gadu fazem show de graça na Praça do Papa, em Vitória

O capixaba terá uma das últimas oportunidades para ver o show de Maria Gadú. A cantora, que anunciou em entrevista a uma emissora portuguesa que vai encerrar a carreira, vai cantar de graça na Praça do Papa, no dia 10 de dezembro. O show é para celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos e contará com apresentações de Silva e Monique Rocha, com o projeto Samba para Moças.
Segundo o titular da Semcid, Bruno Toledo, o show "Vitória de Todas as vozes: um canto de igualdade" terá início às 19h e visa celebrar que Vitória tem se destacado no cenário nacional como uma capital promotora de Direitos Humanos.
"Uma cidade que se orgulha da sua gente e que tem investido muito na busca incessante por igualdade entre todos. Realizar o "Vitória de todas as vozes" no Dia Internacional dos Direitos Humanos marca esse compromisso da gestão e visa congregar toda a cidade em torno do tema do respeito à dignidade humana", destacou.
MARIA GADÚ E SILVA
Maria Gadú está em turnê pela Europa e em entrevista para a TV RTP, em Portugal, afirmou que vai parar de fazer música. "É minha última turnê. Eu vou parar de fazer música", disse a cantora durante uma entrevista ao vivo.
"Eu quero fazer outras coisas, música de outros formatos. Voltar a fazer música com as pessoas, nas ruas, com os povos. Eu acho que esse formato do entretenimento coloca a arte em um pedestal de alguma forma", completou.
Enquanto Gadú pretende encerrar os trabalhos em 2020, Silva segue firme e forte na onda do seu bloco. O DVD teve suas faixas divulgadas na última semana nas plataformas de streaming. Agora, o capixaba iniciou a agenda de apresentações e Vitória terá uma nova passagem do Bloco do Silva no dia 7 de fevereiro. Até o momento, a turnê vai passar ainda por São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro.