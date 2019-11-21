Silva e Maria Gadu fazem show de graça na Praça do Papa, em Vitória

O cantor Silva é atração do show Vitória de Todas as Vozes Crédito: Instagram/@silva

O capixaba terá uma das últimas oportunidades para ver o show de Maria Gadú. A cantora, que anunciou em entrevista a uma emissora portuguesa que vai encerrar a carreira, vai cantar de graça na Praça do Papa, no dia 10 de dezembro. O show é para celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos e contará com apresentações de Silva e Monique Rocha, com o projeto Samba para Moças.

Segundo o titular da Semcid, Bruno Toledo, o show "Vitória de Todas as vozes: um canto de igualdade" terá início às 19h e visa celebrar que Vitória tem se destacado no cenário nacional como uma capital promotora de Direitos Humanos.

"Uma cidade que se orgulha da sua gente e que tem investido muito na busca incessante por igualdade entre todos. Realizar o "Vitória de todas as vozes" no Dia Internacional dos Direitos Humanos marca esse compromisso da gestão e visa congregar toda a cidade em torno do tema do respeito à dignidade humana", destacou.

MARIA GADÚ E SILVA

Maria Gadú está em turnê pela Europa e em entrevista para a TV RTP, em Portugal, afirmou que vai parar de fazer música. "É minha última turnê. Eu vou parar de fazer música", disse a cantora durante uma entrevista ao vivo.

A cantora Maria Gadú Crédito: Instagram/@fernandobanzi

"Eu quero fazer outras coisas, música de outros formatos. Voltar a fazer música com as pessoas, nas ruas, com os povos. Eu acho que esse formato do entretenimento coloca a arte em um pedestal de alguma forma", completou.