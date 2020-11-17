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Música

Shawn Mendes anuncia parceria com Justin Bieber em 'Monster'

Novo single estará nas plataformas digitais na próxima sexta (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 15:37

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 15:37

Shawn Mendes no clipe de
Shawn Mendes no clipe de "Wonder" Crédito: Reprodução/YouTube
Shawn Mendes, 22, confirmou em suas redes sociais uma parceria com Justin Bieber, 26. Os dois cantores, que são canadenses, publicaram em seus respectivos perfis no Instagram um vídeo do novo single, "Monster", que será disponibilizado nas plataformas digitais na próxima sexta (20).
Nos poucos segundos do vídeo é possível ver algumas árvores e luzes durante a noite, além de uma escada. A parceria entre os dois artistas era muito aguardada pelos fãs após eles teriam sido fotografados juntos em um estúdio.
O single "Monster" fará parte de "Wonder", de Shawn Mendes, que tem previsão de lançamento para 4 de dezembro. "Wonder" é o quarto álbum da carreira de Mendes e será lançando após dois anos de "Shawn Mendes". O cantor também tem mais duas produções: "Handwritten" (2015) e "Illuminate" (2016).
Em agosto deste ano, o cantor tatuou a palavra "wonder" em seu braço direito, no que é relatado ser a caligrafia de Camila Cabello, que mais tarde se tornou título de seu novo álbum de estúdio. Também foi a primeira canção disponibilizada do novo projeto.
Além de "Monster", "Wonder" terá ao menos 13 canções: "Wonder", "Intro", "Higher", "24 hours", "Teach Me How to Love", "Call My Friends", "Dream", "Song for No One", "305", "Always Been You", "Piece of You", "Look Up At the Stars" e "Can't Imagine".

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