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Isolamento

Shawn Mendes e Camila Cabello mostram intimidade na quarentena

Minutos após publicação no Instagram da cantora, a fotografia já tinha mais de um milhão de curtidas. Casal está junto desde o ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2020 às 14:23

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 14:23

Shawn Mendes e Camila Cabello decidiram fazer, juntos, o isolamento social
Shawn Mendes e Camila Cabello decidiram fazer, juntos, o isolamento social Crédito: Instagram/Camila Cabello
Shawn Mendes e Camila Cabello decidiram fazer, juntos, o isolamento social por causa do novo coronavírus. Eles estão na casa da cantora em Miami, nos Estados Unidos.
Neste sábado (23), Camila decidiu publicar uma foto em que o casal aparece abraçado no sofá, em um momento de descontração, com os cachorros da cantora.
Ver essa foto no Instagram

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Uma publicação compartilhada por camila (@camila_cabello) em

Minutos após a publicação, a fotografia já tinha mais de um milhão de curtidas no Instagram.
Camila Cabello e Shawn Mendes estão juntos desde julho de 2019. O casal já gravou videoclipe romântico e sempre aparece em eventos sociais.

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