Shawn Mendes e Camila Cabello mostram intimidade na quarentena

Shawn Mendes e Camila Cabello decidiram fazer, juntos, o isolamento social por causa do novo coronavírus. Eles estão na casa da cantora em Miami, nos Estados Unidos.
Neste sábado (23), Camila decidiu publicar uma foto em que o casal aparece abraçado no sofá, em um momento de descontração, com os cachorros da cantora.
Minutos após a publicação, a fotografia já tinha mais de um milhão de curtidas no Instagram.
Camila Cabello e Shawn Mendes estão juntos desde julho de 2019. O casal já gravou videoclipe romântico e sempre aparece em eventos sociais.