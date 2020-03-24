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Conteúdo adulto

Sexy Hot libera filmes e Pornhub oferece assinatura grátis na quarentena

Plataformas de conteúdo pornô seguem tendência de outros canais

Publicado em 24 de Março de 2020 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 16:53
Site de conteúdo adulto Pornhub
Site de conteúdo adulto Pornhub Crédito: Reprodução
O canal Sexy Hot e o site Pornhub anunciaram a disponibilização de alguns conteúdos gratuitamente para entreter o público que está cumprindo quarentena devido ao risco de disseminação do novo coronavírus.
A estratégia é semelhante a que já vem sendo feita por canais de assinatura e serviços de streaming. A Globoplay, por exemplo, decidiu até mesmo reduzir a qualidade de seus vídeos para poder atender um maior número de pessoas.
O canal Sexy Hot anunciou que vai liberar, por tempo indeterminado, dez filmes gratuitos no site (www.sexyhot.com.br), e mais nove produções de longa e curta duração, por meio da plataforma Video on demand (VOD) das operadoras de TV por assinatura.

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Para facilitar a busca por esse material gratuito, o canal criou a categoria "Fique em Casa" nas duas plataformas.
Já o Pornhub liberou a assinatura premium gratuitamente, sendo necessários apenas fazer um login para ter acesso aos seus produtos. O site já tinha feito a liberação para países mais afetados pelo Covid-19, como Portugal, Itália e Espanha.

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