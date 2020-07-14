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Cultura

Secretário adjunto de Mário Frias é exonerado pela segunda vez

Pedro José Vilar Godoy Horta assumiu o gabinete da Cultura pela primeira vez com a então secretária, a atriz Regina Duarte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 13:20

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 13:20

Mário Frias é novo secretário de Cultura
Mário Frias é novo secretário de Cultura Crédito: Instagram/mariofriasoficial
O governo federal exonerou Pedro José Vila Godoy Horta do cargo de secretário adjunto da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, chefiada pelo ator Mário Frias. A exoneração está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, dia 14.
Esta é a segunda exoneração de Pedro Horta deste mesmo cargo. Por um período, ele foi o número dois da Secretaria quando a atriz Regina Duarte estava no comando. Mas deixou a função em maio, dias antes do anúncio da saída da própria atriz. Horta voltou a ser adjunto da Cultura em 19 de junho, mesmo dia da nomeação de Mário Frias como secretário.
O governo de Jair Bolsonaro já teve cinco secretários de Cultura até agora, incluindo Frias, Regina e o dramaturgo Roberto Alvim. Este saiu do governo após repercussão negativa de discurso que fez parafraseando conteúdo nazista.

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