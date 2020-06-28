Mario Frias diz que deve auditar aplicação de recursos da Lei Rouanet

Mario Frias, novo secretário de Cultura, ao lado do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR

O secretário de Cultura, Mario Frias, afirmou que precisa entender legalmente e deve fazer uma auditoria sobre a aplicação dos recursos pela lei de incentivo à cultura, conhecida por Lei Rouanet, em entrevista à CNN Brasil neste domingo (28).

Frias substituiu a ex-secretária Regina Duarte há uma semana. O novo secretário disse que não podem existir "os barões da Lei Rouanet".