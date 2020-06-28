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Cultura

Mario Frias diz que deve auditar aplicação de recursos da Lei Rouanet

Frias substituiu a ex-secretária Regina Duarte há uma semana. O novo secretário disse que não podem existir 'os barões da Lei Rouanet'

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 17:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2020 às 17:04
Mario Frias e Jair Bolsonaro na posse de Regina Duarte
Mario Frias, novo secretário de Cultura, ao lado do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR
O secretário de Cultura, Mario Frias, afirmou que precisa entender legalmente e deve fazer uma auditoria sobre a aplicação dos recursos pela lei de incentivo à cultura, conhecida por Lei Rouanet, em entrevista à CNN Brasil neste domingo (28).
Frias substituiu a ex-secretária Regina Duarte há uma semana. O novo secretário disse que não podem existir "os barões da Lei Rouanet".
Frias ressaltou que a lei de incentivo à cultura é fundamental para um país que se preocupa com cultura. "Mas a cultura não é limitada ao eixo Rio-São Paulo, a cultura é brasileira e deve chegar a outros Estados", defendeu.

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