Scalene lança EP com músicas feitas na pandemia: 'Inspiração'

Na realidade quase todas as músicas do EP têm um tom crítico. "Caburé" questiona nossas ações no mundo e pede por uma reflexão mais profunda sobre como nos tornar menos autodestrutivos em um mundo que parece estar à beira do colapso social, econômico e político. "Passageiro" também convida o ouvinte a uma mudança e a um diálogo sobre aceitação, sobre encontrar dentro de si o que pode existir de melhor e externalizar isso, ao invés de buscar o contrário. "Espelho" é uma autocrítica sobre questões raciais, privilégios e o papel de cada um na sociedade e o quanto esse papel está ligado às estruturas extremamente nocivas que vêm sendo sedimentadas e sistematicamente replicadas em nossa sociedade por séculos. As críticas aqui estão bem ligadas ao pessoal, ao que cada pessoa pode fazer para melhorar o que está acontecendo "do lado de fora". É só ouvir com atenção.