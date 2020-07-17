Saudade das bandas de formatura? Evidance anuncia live solidária e surpresas

Apresentação da banda Evidance Crédito: Reprodução/Instagram @bandaevidance

Com 15 anos de formação, não tem um capixaba que ainda não tenha ido ou não ficado sabendo de uma formatura no Espírito Santo com a Evidance como atração principal. Com apresentações cheias de surpresas - com direito até a mini trio-elétrico -, o grupo acabou ficando famoso pela animação nos eventos e se consolidou no mercado.

Compõem o grupo, além de Graciella D'Ferraz, Darlisson Corrêa, Nirlan Benevenuto e Thiarlys Braga (vocal), Nelciones Ferreira (bateria), Leonan Cesar (percussão), João Duarte (teclado), Betinho Barcelos e Aderman Costa (sopro), Eliel Moreira (contra-baixo), Marco Souza (guitarra) e as dançarinas Rani Servare e Thai Oliveira. Isolados pela pandemia do coronavírus , no sábado (18), eles se apresentam a partir das 17h em canal do YouTube com produção de Luiz Senhorinha.

A transmissão ao vivo, apelidada de "Evidance Live Sunset", ainda arrecadará dinheiro para o Asilo de Vitória via doações em dinheiro pelo PicPay.

Divirta-se. "Estamos muito ansiosos para esse reencontro, afinal são três meses sem fazer shows. Muitos fãs já estavam nos cobrando para fazer. Estamos organizando essa live há menos de um mês e tudo está sendo pensado com muito carinho e segurança para todos", adianta a vocalista, Graciella D'Ferraz , em bate-papo com o

A transmissão será feita desde a área central do Grand Park, condomínio da Enseada do Suá, em Vitória. O projeto em que a live está incluída, inclusive, pretende fazer apresentações similares em outros edifícios e conjuntos residenciais, como também adianta Graciella.

Segundo ela, o repertório vai levar os internautas a uma verdadeira festa virtual. "Estamos preparando várias surpresas e novidades para anunciarmos do início ao fim da live. A ideia é promover uma grande festa online. Somos conhecidos pela viagem musical, então vamos tocar todos os ritmos e estilos para agradar todos", reitera.

SHOW NO CONDOMÍNIO

Depois da primeira live, a cantora confidencia que existe um projeto ainda maior em torno dos shows virtuais. Nas próximas semanas, a banda pretende "andar" com a estrutura musical por condomínios da Grande Vitória para se apresentar nestes locais, que serão previamente acertados e seguindo as regras de segurança em meio ao surto da Covid-19

"Todas as pessoas que quiserem o show da banda em seu condomínio devem enviar uma mensagem para nós. Assim, a produção entra em contato para vermos viabilidade da apresentação", esclarece.

A novidade é chamada de "Evidance Live Sunset - Um Show de Solidariedade no Seu Condomínio". "É uma ideia para a gente inovar nesse período e estamos com foco total neste novo projeto", conclui.

Crédito: Reprodução/Instagram @bandaevidance

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