Saudade das bandas de formatura? Evidance anuncia live solidária e surpresas

Com 15 anos de formação, não tem um capixaba que ainda não tenha ido ou não ficado sabendo de uma formatura no Espírito Santo com a Evidance como atração principal. Com apresentações cheias de surpresas - com direito até a mini trio-elétrico -, o grupo acabou ficando famoso pela animação nos eventos e se consolidou no mercado.
Compõem o grupo, além de Graciella D'Ferraz, Darlisson Corrêa, Nirlan Benevenuto e Thiarlys Braga (vocal), Nelciones Ferreira (bateria), Leonan Cesar (percussão), João Duarte (teclado), Betinho Barcelos e Aderman Costa (sopro), Eliel Moreira (contra-baixo), Marco Souza (guitarra) e as dançarinas Rani Servare e Thai Oliveira. Isolados pela pandemia do coronavírus, no sábado (18), eles se apresentam a partir das 17h em canal do YouTube com produção de Luiz Senhorinha.
A transmissão ao vivo, apelidada de "Evidance Live Sunset", ainda arrecadará dinheiro para o Asilo de Vitória via doações em dinheiro pelo PicPay.
"Estamos muito ansiosos para esse reencontro, afinal são três meses sem fazer shows. Muitos fãs já estavam nos cobrando para fazer. Estamos organizando essa live há menos de um mês e tudo está sendo pensado com muito carinho e segurança para todos", adianta a vocalista, Graciella D'Ferraz, em bate-papo com o Divirta-se.
A transmissão será feita desde a área central do Grand Park, condomínio da Enseada do Suá, em Vitória. O projeto em que a live está incluída, inclusive, pretende fazer apresentações similares em outros edifícios e conjuntos residenciais, como também adianta Graciella.
Segundo ela, o repertório vai levar os internautas a uma verdadeira festa virtual. "Estamos preparando várias surpresas e novidades para anunciarmos do início ao fim da live. A ideia é promover uma grande festa online. Somos conhecidos pela viagem musical, então vamos tocar todos os ritmos e estilos para agradar todos", reitera.
SHOW NO CONDOMÍNIO
Depois da primeira live, a cantora confidencia que existe um projeto ainda maior em torno dos shows virtuais. Nas próximas semanas, a banda pretende "andar" com a estrutura musical por condomínios da Grande Vitória para se apresentar nestes locais, que serão previamente acertados e seguindo as regras de segurança em meio ao surto da Covid-19.
"Todas as pessoas que quiserem o show da banda em seu condomínio devem enviar uma mensagem para nós. Assim, a produção entra em contato para vermos viabilidade da apresentação", esclarece.
A novidade é chamada de "Evidance Live Sunset - Um Show de Solidariedade no Seu Condomínio". "É uma ideia para a gente inovar nesse período e estamos com foco total neste novo projeto", conclui.
SERVIÇO
- Evidance Live Sunset - Um Show de Solidariedade no Seu Condomínio
- Data: 18 de julho de 2020 (sábado), a partir das 17h
- Plataforma: live será transmitida pelo canal do YouTube da banda Evidance
- Doações: serão destinadas ao Asilo de Vitória e deverão ser feitas por PicPay que será divulgado durante o show beneficente