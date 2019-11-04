Sandy e Junior anunciam lançamento de DVD após última apresentação na TV

04/11/2019 - Sandy e Junior em última apresentação juntos na TV, no Domingão do Faustão Crédito: TV Globo

Sandy e Junior fizeram a última aparição juntos na televisão neste domingo, dia 3. Durante o Domingão do Faustão, a dupla falou sobre a recente turnê, vida pessoal e planos futuros. Sobre a volta da parceria, Junior foi enfático: "A gente só topou retomar essa história e fazer tudo isso porque sabia que seria um negócio com data para acabar".

E Sandy complementou: "E a gente tem uma carreira trilhada individualmente. O que a gente quer é retomar depois", disse.

Intitulada Nossa História, a turnê de Sandy e Junior provocou filas e esgotamento de ingressos nas primeiras horas da comercialização. Fausto Silva relembrou os principais momentos da trajetória de Sandy e Junior e disse que acompanhou os dois desde que nasceram. Relembrando a infância, o cantor falou sobre a relação com os pais e o padrão de vida que sempre levaram.

"Por mais que a gente tenha muita consciência de que, no país em que a gente vive, o tipo de vida que a gente tem é muito privilegiado, é muito fora do padrão do brasileiro médio. A gente tem muita consciência disso e por isso foi muito importante que nossos pais estivessem do nosso lado, colocando nossos pés no chão", afirmou Junior.

Para Sandy, a orientação dos pais ajudou a preservar a infância. "E nossa adolescência também. E até garantir que a gente tivesse uma vida pessoal, viver as coisas normais dos adolescentes, das crianças. Isso foi muito importante para a gente. A família foi sempre unida e a gente sempre pôde contar com pessoas que amavam a gente de verdade e não estavam ali por qualquer tipo de interesse", ressaltou a cantora.