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LGBT

Fã de Sandy e Junior é pedida em casamento durante show da dupla

Casal de namoradas celebraram o momento ao som da música romântica Inesquecível; assista

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 16:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2019 às 16:17
20/08/2019 - Namorada pediu parceira em casamento durante o show de Sandy e Junior Crédito: Twitter / @euanadias
Sandy e Junior subiram ao palco do estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, no último sábado, 17, e emocionaram os fãs nostálgicos com a dupla. Mas um casal teve um momento para lá de especial durante o show.
Enquanto os músicos cantavam Inesquecível, Ana Carolline, de 22 anos, foi surpreendida pela namorada, Caroline Lima, de 26, com um pedido de casamento.
> Sandy revela que vomitou sete vezes após noitada alcoólica
No refrão "Não, não me deixe mais / Nunca me deixe", a companheira de Ana tirou do bolso um par de alianças e empolgou ainda mais o público, que começou a aplaudir as duas.
Ana disse sim, começou a chorar e abraçou Caroline para celebrar a relação.

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