Fã de Sandy e Junior é pedida em casamento durante show da dupla

Enquanto os músicos cantavam Inesquecível, Ana Carolline, de 22 anos, foi surpreendida pela namorada, Caroline Lima, de 26, com um pedido de casamento.

No refrão "Não, não me deixe mais / Nunca me deixe", a companheira de Ana tirou do bolso um par de alianças e empolgou ainda mais o público, que começou a aplaudir as duas.