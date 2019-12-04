Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Ru Paul levará 22 ex-participantes de Drag Race para série na Netflix

'AJ and the Queen' estreia dia 10 de janeiro na plataforma
Redação de A Gazeta

04 dez 2019 às 20:43

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 20:43

RuPaul (centro) e algumas ex-participantes do Drag Race Crédito: Divulgação
A drag queen Ru Paul, 59, vai estrear em janeiro sua nova série, "AJ and the Queen", na Netflix. E ao seu lado terá nada menos que 22 ex-participantes de seu "RuPaul's Drag Race", segundo a revista Entertainment Weekly. 
Prevista para estrear no dia 10 de janeiro, a série de dez episódios mostrará a jornada de Ruby (Ru Paul) para tentar recuperar suas economias roubadas por seu ex (Josh Segarra) e sua cúmplice de, Lady Danger (Tia Carrere). 

Veja Também

Sarah Paulson e drag queen de 'RuPaul's' estrelam filme da Prada

'RuPaul's Drag Race': Miley Cyrus será jurada em nova temporada

Anne Hathaway chora ao conhecer RuPaul em programa de TV

Nessa jornada, Ru Paul encontrará Victoria "Porkchop" Parker e Ongina, da temporada 1; Jujubee e Pandora Boxx, da temporada 2; Alexis Mateo, Manila Luzon e Mariah Balenciaga, da temporada 3; Chad Michaels e Latrice Royale, da temporada 4; Jinkx Monsoon e Jade Jolie, da temporada 5; e Bianca Del Rio, vencedora da temporada 6. 
Das temporadas mais recentes estarão: Katya, Kennedy Davenport e Ginger Minj, da sétima; Valentina, Eureka O'Hara, Jaymes Mansfield e Trinity The Tuck, da oitava; e Mayhem Miller, Vanessa "Miss Vanjie" Mateo e Monique Heart, da décima.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados