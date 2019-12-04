Ru Paul levará 22 ex-participantes de Drag Race para série na Netflix

A drag queen Ru Paul, 59, vai estrear em janeiro sua nova série, "AJ and the Queen", na Netflix. E ao seu lado terá nada menos que 22 ex-participantes de seu "RuPaul's Drag Race", segundo a revista Entertainment Weekly.
Prevista para estrear no dia 10 de janeiro, a série de dez episódios mostrará a jornada de Ruby (Ru Paul) para tentar recuperar suas economias roubadas por seu ex (Josh Segarra) e sua cúmplice de, Lady Danger (Tia Carrere).
Nessa jornada, Ru Paul encontrará Victoria "Porkchop" Parker e Ongina, da temporada 1; Jujubee e Pandora Boxx, da temporada 2; Alexis Mateo, Manila Luzon e Mariah Balenciaga, da temporada 3; Chad Michaels e Latrice Royale, da temporada 4; Jinkx Monsoon e Jade Jolie, da temporada 5; e Bianca Del Rio, vencedora da temporada 6.
Das temporadas mais recentes estarão: Katya, Kennedy Davenport e Ginger Minj, da sétima; Valentina, Eureka O'Hara, Jaymes Mansfield e Trinity The Tuck, da oitava; e Mayhem Miller, Vanessa "Miss Vanjie" Mateo e Monique Heart, da décima.