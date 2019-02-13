Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SÉRIE

'RuPaul's Drag Race': Miley Cyrus será jurada em nova temporada

Cantora foi convidada para participar do episódio de estreia da 11ª edição do programa

Publicado em 

13 fev 2019 às 17:24

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 17:24

Miley Cyrus com algumas drags de RuPaul's Drag Race durante o VMA 2015 Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora Miley Cyrus anunciou na última terça-feira, 12, que será a jurada convidada do episódio de estreia da 11ª temporada de RuPaul's Drag Race, reality show em formato de concurso com diversas drag queens.
Miley estará ao lado de RuPaul, Michelle Visage, Carson Kressley e Ross Matthews, nomes fixos na bancada do programa. O primeiro episódio vai ao ar em 28 de fevereiro e a artista comemorou com um anúncio no Twitter. No vídeo, ela diz: "Vocês estão surtando? Porque eu estou surtando".
Além de Miley Cyrus, outras artistas já passaram pela bancada de juradas convidadas pelo programa, como Lady Gaga, Christina Aguilera, Ariana Grande e Khloé Kardashian.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados