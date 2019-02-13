'RuPaul's Drag Race': Miley Cyrus será jurada em nova temporada

A cantora Miley Cyrus anunciou na última terça-feira, 12, que será a jurada convidada do episódio de estreia da 11ª temporada de RuPaul's Drag Race, reality show em formato de concurso com diversas drag queens.

Miley estará ao lado de RuPaul, Michelle Visage, Carson Kressley e Ross Matthews, nomes fixos na bancada do programa. O primeiro episódio vai ao ar em 28 de fevereiro e a artista comemorou com um anúncio no Twitter. No vídeo, ela diz: "Vocês estão surtando? Porque eu estou surtando".