Moda

Sarah Paulson e drag queen de 'RuPaul's' estrelam filme da Prada

O curta-metragem filmado em Las Vegas representa as diversas mudanças de identidade que a moda pode ajudar a construir

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 17:53

Neon Dream, a nova campanha da Prada Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)
Para sua campanha de Outono/Inverno 2018, a Prada escalou uma dupla e tanto: a atriz Sarah Paulson e a drag queen Violet Chachki, vencedora da sétima temporada do reality show RuPauls Drag Race. Ao lado delas, a modelo Amanda Murphy também participa do curta-metragem, filmado em Las Vegas. Intitulado Neon Dream, o filme dá à Sarah e Violet papéis de mulheres multifacetadas, mostrando as constantes mudanças de identidade que a moda pode ajudar a construir.
"Usar Prada foi sempre uma maneira fácil de me conectar comigo mesma", disse Sarah Paulson. "Então, ser convidada para fazer parte deste projeto que abraça as várias dimensões da feminilidade foi realmente emocionante".
No vídeo, o clima burlesco do cenário, com veludo vermelho e neon, contrasta com a modernidade das roupas da grife italiana.

