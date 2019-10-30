Novela

Resumo de 'Éramos Seis': capítulos de 4 a 9 de novembro

Confira o que vai rolar na semana da novela das 6, escrita por Angela Chaves e com a direção artística de Carlos Araújo

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 15:17

Redação de A Gazeta

Julinho (André Luiz Frambach), Carlos (Danilo Mesquita), Isabel (Giullia Buscacio) e Alfredo (Nicolas Prattes) Crédito: Raquel Cunha/Globo

4 de novembro - Segunda-feira

Olga e Zeca se casam. Almeida beija Clotilde. Inês e Shirley vão para a Europa com João. Muitos anos se passam. Lola descobre que parte do dinheiro da prestação da casa sumiu. Alfredo aposta no bilhar. Alfredo confessa que furtou o dinheiro de Lola. Genu e Virgulino divergem sobre a educação dos filhos. Zeca convida Candoca para morar com ele e Olga. Lili e Julinho se beijam. Lúcio se declara para Isabel. Karine escolhe o anel de noivado mais caro e Assad se desespera. Carlos revela a Júlio como Alfredo ganhou seu dinheiro.

5 de novembro - Terça-feira

Júlio repreende Alfredo. Lola critica Carlos por ter contado a verdade sobre Alfredo para Júlio. Karine usa Soraia para se fazer de vítima para Assad. Zeca tem uma reação alérgica ao produto usado por Olga. Alfredo afirma a Isabel que não pretende se casar. Assad tenta convencer Soraia a aceitar Karine. Candoca chega com as malas à casa de Olga e Zeca. Afonso reclama da falta de notícias de Inês e Carlos pensa em escrever para ela. Alfredo conhece Marion e volta para casa embriagado. Lola ouve Carlos usando Júlio para criticar Alfredo.

6 de novembro - Quarta-feira

Lola defende Júlio e repreende Carlos. Candoca come um doce de Olga. Almeida lamenta ter se afastado de Clotilde. Carlos tenta escrever sua carta para Inês. Lili sente ciúmes de Soraia com Julinho. Lúcio convida Alfredo para se reunir com seu grupo político. Marcelo faz uma foto com toda a família de Lola. Júlio reclama da esposa para Almeida. Assad humilha Júlio. Alfredo dança com Marion no cabaré. Júlio pensa em procurar Marion.

Veja Também

'Malhação - Toda Forma de Amar': capítulos de 04 a 08 novembro

Resumo de 'A Dona do Pedaço': capítulos de 4 a 9 de novembro

Resumo de 'Bom Sucesso': capítulos de 4 a 9 de novembro

7 de novembro - Quinta-feira

Alfredo conversa com Marion. Júlio pede para Afonso avisar a Lola que não irá para casa. Zeca encontra Justina e a leva para a casa de Emília. Marcelo fica interessado em Lili e Julinho não gosta. Lola sai com Isabel. Uma cigana faz revelações para Lola sobre Júlio. Júlio procura Marion no cabaré. Soraia afirma a Assad que não irá a seu casamento. Zeca se assusta ao encontrar Justina em seu carro. Olga sente um forte dor na barriga e pede que Clotilde chame a parteira. Júlio chega em casa embriagado.

8 de novembro - Sexta-feira

Lola cuida de Júlio. A parteira avalia a barriga de Olga. Olga se irrita quando Zeca diz que chamou Justina para ficar em sua casa. Júlio discute com Alfredo. Assad ameaça Soraia, que afirma não querer ir ao seu casamento. Clotilde se irrita quando Maria insiste que ela vá para São Paulo. Julinho decide ir com Lili ao clube. Almeida se preocupa quando Júlio diz que vai ao cabaré. Marcelo convence Carlos a encontrar com ele no clube. Lola chega à loja, e Almeida se surpreende. Alfredo vê Júlio dançando com Marion.

9 de novembro - Sábado

Marion se surpreende ao saber que Júlio é pai de Alfredo. Almeida mente para justificar a ausência de Júlio. Alfredo e Júlio se enfrentam. Carlos se constrange no clube. Marion cuida de Júlio, que teme voltar para casa. Lola questiona Júlio sobre seu desentendimento com Alfredo. Soraia desafia Karine. Júlio chama Alfredo para conversar. Júlio toma remédio para tentar amenizar sua dor. Julinho fica animado com a festa de casamento. Lola se desespera ao ver a quantidade de medicação ingerida por Júlio.

