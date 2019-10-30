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Novela

Resumo de 'A Dona do Pedaço': capítulos de 4 a 9 de novembro

Confira tudo o que vai rolar nesta semana na novela das 9, escrita por Walcyr Carrasco e com a direção artística de Amora Mautner

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 16:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 16:19
Maria da Paz (Juliana Paes) passa mal após descobrir que Josiane (Agatha Moreira) foi presa, em 'A Dona do Pedaço' Crédito: Raquel Cunha/Globo

4 de novembro - Segunda-feira

Jô é levada por Camilo e Yohana, enquanto Wiliam foge. Chiclete avisa a Evelina sobre a prisão de Jô. Amadeu orienta Abdias a iniciar um tratamento e Sílvia afirma que o apoiará. Kim descarta o anel que ganhou de Paixão. Camilo maltrata Vivi e proíbe Berta de ajudá-la. Camilo fala da prisão de Jô para Álvaro, que divulga a notícia na internet. Yohana se declara para Téo. Jô confirma seus crimes a Amadeu. Kim convence Márcio a passar a noite com ela. Rock tenta falar com Maria da Paz sobre Josiane. Agno avisa a Cássia que Régis será inocentado. Amadeu impede Rock e Joana de falarem com Maria da Paz, que desmaia ao saber da prisão de Jô.

5 de novembro - Terça-feira

Maria da Paz é levada para o hospital. Vivi marca um encontro com Otávio. Camilo revela a Álvaro a prova que a Polícia tem contra Jô. Antero liberta Régis. Camilo finge estar surpreso sobre o vazamento de informações confidenciais. Fabiana pede que Jô não a denuncie. Antero confunde Evelina com Marlene. Otávio acalma Vivi quanto a seu plano de fuga com Chiclete. Beatriz pede o divórcio a Otávio. Agno questiona Téo sobre a foto que incrimina Jô. Maria da Paz estranha quando Matilde fala de sua filha. Agno e Jô se unem contra Fabiana.

6 de novembro- Quarta-feira

Jô orienta Agno sobre como encontrar Wiliam. Matilde confunde Maria da Paz com a mãe de Joana. Vivi marca um encontro com Chiclete. Jô fala com Agno sobre o documento que devolve a fábrica para Maria da Paz. Téo e Yohana se beijam. Régis pede que seu dinheiro seja liberado. Amadeu avisa a Maria da Paz que tentará reduzir a pena de Jô. Carlito tenta convencer Cássia e Merlin a avisar a Polícia sobre o encontro com Lauro. Camilo quebra os cartões de crédito de Vivi. Márcio pede para Kim não se casar com Paixão. Régis vai ao cassino para pagar a dívida e é tentado a jogar. Agno ameaça Fabiana. Maria da Paz visita Jô.

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7 de novembro - Quinta-feira

Jô pede a Maria da Paz para mentir no julgamento. Régis desiste de jogar e paga sua dívida. Kim e Márcio se amam. Fabiana se enfurece com Agno. Carlito conta sobre o encontro que Cássia e os amigos marcaram com Lauro e Amadeu alerta Agno. Lauro ataca Merlin e Leandro chega na hora, mas acaba ferido. Evelina afirma que ajudará Jô. Jô pede para falar com Téo. Cássia se desculpa com Leandro. Beatriz e Otávio se divorciam. Dona Céu chantageia Fabiana. Agno encontra Wiliam, que informa que seu verdadeiro nome é Bernardo. Kim se surpreende ao descobrir que Vivi não tem mais cartão de crédito. Em seu depoimento oficial, Jô se declara inocente.

8 de novembro - Sexta-feira

Amadeu desiste de defender Jô. Kim reclama de Vivi aceitar os caprichos de Camilo. Agno explica seu plano para Bernardo. Téo volta a fotografar. Agno conversa com Adriano sobre a pasta com o documento de Maria da Paz. Zé Hélio avisa à família que se casará com Beatriz. Abel pede Britney em casamento. Agno contrata Zé Hélio. Téo e Kim falam de Camilo para Yohana, que desconfia do comportamento do parceiro com Vivi. Camilo avisa a Álvaro que Amadeu abandonou o caso de Jô. Zé Hélio pede demissão e Fabiana fica furiosa. Jô conversa com Tibério, seu novo advogado. Agno acerta seu plano com Bernardo. Fabiana contrata Bernardo. Tibério alerta Jô para os riscos de seu plano para se livrar da condenação.

9 de novembro - Sábado

Tibério afirma que Jô pode ser inocentada se conseguir atenuar os depoimentos de Téo e Fabiana. Régis leva Lyris para conhecer Arthur. Amadeu avisa a Maria da Paz que o julgamento de Jô foi marcado. Tibério conversa com Evelina. Bernardo começa a trabalhar na fábrica. Fabiana dispensa a consultoria de Antero. Abdias pede para Sílvia acompanhá-lo em sua reunião nos alcóolicos anônimos. Vivi leva Linda para fotografar no estúdio. Tibério procura Fabiana e Régis. Vivi teme que Camilo a sequestre. Tibério tenta convencer Téo a atenuar seu depoimento contra Jô. Camilo pede que Eusébio deponha como testemunha de acusação. Bernardo mexe no computador de Fabiana. Amadeu leva Maria da Paz para o tribunal. Começa o julgamento de Jô.

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