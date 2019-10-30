'Malhação - Toda Forma de Amar': capítulos de 04 a 08 novembro

4 de novembro - Segunda-feira
Rui faz ameaças e deixa Rita preocupada. Thiago não acredita que Camelo tenha sido discriminado. Joaquim, Lígia e Filipe se preocupam com a participação de Rui no processo da guarda de Nina. Jaqueline pensa em divulgar o vídeo de Camelo no shopping. Cléber sugere que Thiago converse com Camelo. Solange e Ramila admiram Rui. Camelo tem uma ideia para demonstrar o que sofreu a Thiago. Filipe e Meg consolam Guga. Leila tenta convencer Filipe a trabalhar com ela no escritório de Lara. Regina, Max e Guga iniciam a sessão de terapia com Eliane. Filipe garante a Rita que Rui não terá o direito de visitar Nina.
5 de novembro - Terça-feira
Rita teme que Rui entre com um processo na Justiça. Guga se irrita com Max durante a sessão de terapia. Marquinhos ouve Camelo, Raíssa, Jaqueline, Anjinha e Cléber combinando um protesto no shopping. Nanda tenta convencer Raíssa a aceitar a música indicada por Rui. Lígia pensa em conversar com Rita sobre Rui. Max tenta impedir Guga de ir ao protesto. César não gosta quando Vânia chega para levar Milena para a manifestação. Marco anuncia que os manifestantes estão proibidos de entrar no shopping e Marquinhos se vangloria. Beto afirma a Filipe que Leila está interessada no amigo. Thiago vai à manifestação e Jaqueline comemora. Lígia procura Rita para falar de Rui.
6 de novembro - Quarta-feira
Rita recomenda que Lígia autorize Rui a visitar Nina. O protesto tem uma boa repercussão e os manifestantes conseguem uma retratação do shopping. Nanda flerta com Rui. Eliane questiona se Max está disposto a se desculpar com Serginho. Raíssa não consegue contar para Camelo sobre a música indicada por Rui. Vânia critica César por seu comportamento com Jaqueline. Max se desculpa com Serginho. Nanda finge se afogar para que Rui a salve. Leila se declara para Filipe. Thiago constrange Rita ao falar sobre o romance dela e Filipe na frente dos amigos. Raíssa tenta conversar com Camelo. Guga e Serginho são hostilizados na rua.
7 de novembro - Quinta-feira
Guga é atacado e Serginho enfrenta os agressores. Lara gosta da possibilidade de afastar Rita de Nina. Raíssa se aconselha com Carla. Guga não comparece à terapia. Nanda se enfurece quando Raíssa não aceita cantar a música sugerida por Rui. Regina ampara Max. Rita questiona Serginho sobre Guga. Max se enfurece ao ver Guga machucado e pensa em como defender o filho. Rui tem uma solução para o problema de Nanda e Raíssa. Meg se consulta com Lígia. Max pede para Serginho se afastar de Guga, e Rita defende o amigo.
8 de novembro - Sexta-feira
Rita tenta consolar Serginho. Meg diz a Lígia que não quer mais saber de Beto. Rui conversa com Rita sobre Nina. Regina afirma a Guga que conversará com Max. Rita reclama para Anjinha, Jaqueline e Raíssa sobre a pressão que Rui está fazendo contra ela. Filipe se surpreende quando Leila afirma que ela o tem como um grande amigo. Rui exige que Ramila e Solange apaguem suas fotos das redes sociais. Beto alerta Guga que Meg pode ser prejudicada, caso ele brigue com Max. Max expulsa Guga de casa. Lígia vê Rui próximo a Nina e aborda o rapaz.