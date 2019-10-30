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Novela

Resumo de 'Éramos Seis': capítulos de 28 de outubro a 2 de novembro

Confira o que vai rolar na semana da novela das 6, escrita por Angela Chaves e com a direção artística de Carlos Araújo

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 14:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 14:23
Clotilde (Simone Spoladore) se despede de Almeida (Ricardo Pereira) em 'Éramos Seis' Crédito: TV Globo

28 de outubro - Segunda-feira

Almeida conta para Júlio a conversa que teve com Clotilde. Olga passa mal e Zeca se preocupa. Virgulino é preso. Júlio e Almeida vão à delegacia para ajudá-lo. João procura Afonso. João tenta convencer Afonso a aceitar que Inês vá morar com ele e Shirley. Júlio e Almeida tiram Virgulino da cadeia. Shirley não deixa Carlos falar com Inês. Dona Maria se preocupa com Olga.

29 de outubro - Terça-feira

Carlos e os irmãos saem para comprar o presente para Lola. Afonso fala para Inês morar com Shirley. Marlene decide fazer uma comida especial para Júlio. Clotilde lamenta a perda de Almeida. Júlio informa a Assad que não será seu sócio. Alfredo derrama o vidro de pimenta na comida feita por Marlene para Júlio. Lola se preocupa ao ver o marido chegar em casa embriagado. Clotilde se surpreende com a chegada de Almeida.

30 de outubro - Quarta-feira

Clotilde não consegue ser gentil com Almeida. Júlio sente-se mal e Lola se preocupa. Afonso sofre com a falta de Inês e Shirley. Olga passa mal na igreja. Carlos coloca o presente de Lola perto da cama da mãe. Assad reclama do mau comportamento de Soraia. Alfredo sente ciúmes de Carlos. Carlos sente a falta de Inês. Alfredo se despede de Tião. Almeida procura Clotilde. Carlos tenta saber notícias de Inês com Afonso. Dona Maria descobre que Olga está grávida.

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31 de outubro - Quinta-feira

Júlio incentiva Almeida a continuar cortejando Clotilde. Lola e os filhos chegam a Itapetininga. Inês escreve uma carta para Afonso e entrega a João, que a esconde. João sugere que ele, Inês e Shirley façam uma viagem à Europa. Justina não percebe a rejeição de Emília. Lola conversa com Clotilde sobre Almeida. Júlio se preocupa quando Assad e Elias não aparecem na loja. Neves convence Zeca a fazer uma festa de despedida de solteiro. Assad anuncia Elias como seu novo sócio, e Júlio reage com despeito.

01 de novembro - Sexta-feira

Lola reclama de seu casamento para Maria. Júlio vai com Almeida ao cabaré. João mente para Inês sobre as cartas para Afonso. Júlio sente-se mal no cabaré e Marion o ajuda. Zeca faz uma serenata para Olga. Virgulino se oferece para encontrar o telefone de João. Inês escreve mais uma carta para Afonso e Carlos. Lola e Clotilde ajudam Olga a se arrumar para o casamento. Shirley descobre que João esconde as cartas que Inês escreveu para Afonso.

2 de novembro - Sábado

Olga desmaia quando Zeca a vê vestida de noiva. Ela pensa em desistir do casamento e Clotilde tenta acalmar a irmã. Almeida se desespera ao acordar no quarto de Marion. João tenta se desculpar com Shirley. Almeida decide ir para Itapetininga. Virgulino consegue o telefone da casa de João. Lola arruma o vestido de Olga. Almeida chega para o casamento, e Clotilde se entristece.

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