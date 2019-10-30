'Malhação - Toda Forma de Amar': capítulos de 28 de outubro a 1 de novembro

28 de outubro - Segunda-feira
Mesmo desconfortável, Lígia ajuda Rita a interagir com Nina. Raíssa encerra a parceria com Nanda. Rita e Lígia discutem na frente de Nádia. Meg e Regina comemoram quando Serginho e Guga anunciam o local do chá de bebê. Nanda pede que Camelo ceda suas composições para ela e Cléber. Filipe cobra que Rita revele a Rui sobre a adoção de Nina por sua família. Marquinhos vende ingressos falsos e uma multidão invade o colégio para ver o show de Raíssa e Nanda. Rui procura Filipe.
29 de outubro - Terça-feira
Rui sonda Filipe sobre Nina e faz insinuações em relação a Rita. Meg e Guga convidam Serginho para ser padrinho de Rafael. Neide e Marco descobrem que alguém falsificou ingressos para o show do colégio. Meg chama Beto para ir ao chá de bebê, e o rapaz aparece ao lado de Leila. Leila conta para Filipe que é irmã de Cida. Rui descobre que Filipe é irmão adotivo de Nina.
30 de outubro - Quarta-feira
Rui afirma a Rita que lutará por Nina. Leila se insinua para Filipe. Meg vê quando Beto beija uma menina. Jaqueline discute com César e deixa a casa do pai com Thiago. Rita confronta Leila por ciúme de Filipe. Rita conta para Filipe que Rui descobriu que ele é irmão de Nina. Peixoto impede que Cléber e Anjinha namorem, e Carla repreende Marco. Raíssa pergunta a Rita sobre a possibilidade de Rui ser seu produtor musical.
31 de outubro - Quinta-feira
Thiago e Jaqueline terminam o namoro. Rita questiona Rui sobre suas intenções com Raíssa e Nanda. Raíssa e Nanda convidam Rui para ser seu produtor. Max expulsa Serginho de sua casa. Vânia passa mal, e César cuida dela. Rui surpreende Filipe e Lígia e pede para conhecer Nina.
01 de novembro - Sexta-feira
Lígia percebe o mal-estar de Filipe e despista Rui. Regina garante a Max que, se Guga for expulso de casa, ela sairá com o filho. Regina propõe a Max e Guga que os três façam terapia juntos. Filipe conta para Rita que Rui foi atrás de Nina. Leila começa a trabalhar com Lara. Filipe revela a Lígia que Rui é o pai biológico de Nina. Rui pede para participar das visitas de Rita a Nina.