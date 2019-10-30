Novela

Resumo de 'Bom Sucesso': capítulos de 28 de outubro a 2 de novembro

Confira o que vai rolar na semana da novela das 7, escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm e com a direção artística de Luiz Henrique Rios

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 14:40

Redação de A Gazeta

Diogo (Armando Babaioff) provoca mais uma morte em 'Bom Sucesso' Crédito: TV Globo

28 de outubro - Segunda-feira

Paloma é hostil com Natasha. Lulu incentiva Paloma a ficar com Marcos. Toshi segue conselho de Thaíssa e oferece dinheiro a Leo para que ele se case com ela. Marcos se declara para Paloma. A pedido de Sofia, Nana desenha o vestido que Paloma imaginou para uma das personagens do livro Mulherzinhas, e Alberto intui que a filha poderia trabalhar com a costureira. Alice questiona Francisca sobre Ramon. Leo aceita se casar com Toshi. Mario avisa a Nana que fará um teste de DNA para confirmar a paternidade do filho que ela espera, quando Diogo entra na sala.

29 de outubro - Terça-feira

Mario confronta Diogo. Waguinho lê o blog de Alice e se emociona. Gisele sugere que Diogo faça o teste de fertilidade. Pablo descobre que Silvana voltou a enxergar e percebe que a atriz não quer contar a Mario para não ficar sem a companhia do editor. Gisele implora para que William não conte a Nana sobre seu caso com Diogo. William pede demissão da Editora e decide fazer uma festa de despedida. Paloma fica emocionada com o quarteto de cordas que toca na mansão. Marcos e Paloma quebram sem querer o prato que Alberto guardava como recordação de Cecília.

30 de outubro - Quarta-feira

Marcos e Paloma tentam colar o prato. Alice acusa Luan de não confiar nela e convida Waguinho a escrever em seu blog. Alice perdoa Waguinho e se irrita com Luan por ter dedurado a presença do rapaz na escola. Ramon atende ao pedido de Alice e aceita Waguinho como ajudante no projeto de basquete. Alberto lê Dom Juan para Paloma, que pensa em Marcos. Alice diz a Gabriela que ela está se punindo ao decidir não jogar mais basquete. Marcos e Paloma vão ao Pão de Açúcar para comprar outro pratinho e se beijam.

31 de outubro - Quinta-feira

Paloma não aceita sair com Marcos. Marcos compra o prato com a foto de seu beijo em Paloma. Leo se casa com Toshi. Diogo desconfia quando William lhe convida para sua festa de despedida. Diogo descobre que é estéril. Peter conta a Paloma que Gabriela voltou a jogar basquete e está no projeto de Ramon. Felipe fica triste com a reação de desprezo de Thaíssa e decide ir embora da festa. Diogo manda uma mensagem para William do celular de Gisele, e o orienta a ir para o estacionamento. Alguém entra no elevador que estaria em manutenção e acaba caindo no poço.

01 de novembro - Sexta-feira

Todos ficam apavorados com o acidente. Gisele acusa Diogo de assassinato. Diogo sente remorso ao saber que provocou a morte de Felipe. William acusa Gisele de tentar matá-lo, e a moça revela que foi Diogo quem mandou a mensagem de seu celular. Alberto diz a Marcos que deseja homenagear Felipe. Gisele pede ajuda a William. Paloma comemora ao ver Gabriela e Waguinho no projeto de Ramon. William avisa a Diogo que está com o resultado do exame de fertilidade e ameaça mostrar a Nana, caso algo aconteça com Gisele. Francisca confessa a Elomar que está apaixonada por Ramon.

02 de novembro - Sábado

Alice conta a Paloma que está brigada com Luan por causa de Waguinho. Yuri aceita trabalhar na Editora. Esther vê Francisca beijando Ramon. Francisca se declara para Ramon. Ramon pede a Esther que não conte a Paloma sobre o beijo de Francisca. Marcos convida Paloma para passar o fim de semana em Búzios. Alberto diz a Marcos que Evelyn não está preparada para assumir o lugar de William e sugere a Mário que a funcionária faça estágio como editora. Alberto pergunta a Nana se é verdade que o filho que ela espera pode ser de Mário. Paloma surpreende Marcos ao aceitar seu convite para ir a Búzios.

