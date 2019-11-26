Resumo de 'Éramos Seis': capítulos de 25 a 30 novembro

Júlio (Antonio Calloni) passa por cirurgia em 'Éramos Seis' Crédito: Globo

Segunda-feira (25/11)

Carlos confessa a Marcelo que acredita estar se apaixonando por Mabel. Shirley briga com João por esconder as cartas de Carlos e Afonso de Inês. Emília revela a Lola que não emprestou dinheiro a Júlio por vingança. Júlio sonha com seu comércio de tecidos, e fala com Almeida e Afonso. Lola confirma a Júlio que Emília os ajudará. Olga cuida das crianças e acolhe Justina. Carlos comenta sobre Mabel para a família. Genu se preocupa com o envolvimento político de Virgulino. Julinho se frustra com as regras de seu namoro com Lili. Karine incentiva Soraia a não desistir de Julinho. Clotilde desabafa com Lola sobre Almeida. Marion alerta Alaor sobre a presença da polícia no cabaré. Marion beija Alfredo para impedir a prisão do rapaz.

Terça-feira (26/11)

Marion afirma a Alfredo que ainda gosta de Júlio. Alfredo rejeita Neli. Justina revela a Olga que tem medo de ouvir fantasmas à noite. Natália pressiona Almeida sobre Clotilde. Neli garante a Marion que Alfredo é apaixonado por ela. Genu pensa em falar com Lola sobre o namoro de seus filhos. Lola encontra Marion e Júlio se desespera ao ver que as duas se conhecem. Karine incentiva Soraia a mudar o visual para chamar a atenção de Julinho. Julinho namora Lili. Alfredo conversa com Júlio sobre Marion. Zeca se surpreende com o estado da igreja que deverá pintar. Carlos pede que Júlio respeite seu período de repouso. Júlio se assusta com seu estado de saúde.

Quarta-feira (27/11)

Júlio disfarça seu estado para Lola e Carlos. Alaor e Neli aconselham Marion a esquecer Júlio. Alfredo fala com Lúcio sobre seu sentimento por Marion. Inês diz a Shirley que não acredita no amor porque Afonso e Carlos a esqueceram. Shirley se sente culpada pelo estado da filha. Lili confronta Soraia na casa de Julinho. Zeca permite que Justina se divirta pintando a igreja com ele e Candoca se emociona. Lola tranquiliza Genu quanto aos namoros de seus filhos. Emília se anima com a notícia de que Adelaide está chegando. Adelaide joga cartas com homens no navio. Alfredo ganha no jogo. Júlio pede que Almeida alerte Marion. Lola repreende Almeida ao vê-lo com Clotilde. Marion sofre com o recado de Júlio. Carlos e Mabel se beijam. Inês flagra Shirley mexendo em seus pertences. Marion seduz Alfredo.

Quinta-feira (28/11)

Marion e Alfredo se beijam. Shirley e João despistam Inês. Carlos comenta com Afonso sua desconfiança de que Mabel lhe esconde algo. Júlio insiste para que Lola o leve para falar com Emília. Carlos diz a Lola que deseja que Júlio faça novos exames. Lola e Júlio fazem declarações de amor uma para o outro. Alfredo leva o lenço de Marion ao deixar o cabaré, sem saber que é de sua mãe. Justina se recusa a falar com Emília por telefone, que repreende Zeca. Com a ajuda de Clotilde, Lúcio presenteia Isabel. Lili briga com Julinho e Virgulino aconselha a filha. Júlio passa mal novamente, mas disfarça seu estado. Lola vê o lenço que deu a Marion com Alfredo e desconfia. Emília se surpreende ao encontrar Adelaide. Alfredo revela a Júlio que dormiu com Marion.

Sexta-feira (29/11)

Júlio briga com Alfredo, que pede ajuda a Afonso. Emília e Higino se surpreendem com o comportamento de Adelaide. Inês decide escrever para Afonso e Shirley discute com João. Adelaide sente falta de Justina. Uma moça se insinua para Zeca e Candoca comenta com Olga. Incentivados por Isabel e Lúcio, Julinho e Lili retomam o namoro. Karine garante a Soraia que a ajudará a chamar a atenção de Julinho. Carlos comenta com Marcelo sua desconfiança com Mabel. Josias questiona se Mabel sente vergonha de seu pai. Padre Venâncio repreende o ataque de ciúmes de Olga com Zeca. Durvalina alerta Lola para o estado de Júlio. Emília fecha negócio com Júlio. Shirley dá a carta de Carlos para Inês. Júlio passa mal.

Sábado (30/11)