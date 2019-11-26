Resumo de 'Éramos Seis': capítulos de 25 a 30 novembro

Segunda-feira (25/11)
Carlos confessa a Marcelo que acredita estar se apaixonando por Mabel. Shirley briga com João por esconder as cartas de Carlos e Afonso de Inês. Emília revela a Lola que não emprestou dinheiro a Júlio por vingança. Júlio sonha com seu comércio de tecidos, e fala com Almeida e Afonso. Lola confirma a Júlio que Emília os ajudará. Olga cuida das crianças e acolhe Justina. Carlos comenta sobre Mabel para a família. Genu se preocupa com o envolvimento político de Virgulino. Julinho se frustra com as regras de seu namoro com Lili. Karine incentiva Soraia a não desistir de Julinho. Clotilde desabafa com Lola sobre Almeida. Marion alerta Alaor sobre a presença da polícia no cabaré. Marion beija Alfredo para impedir a prisão do rapaz.
Terça-feira (26/11)
Marion afirma a Alfredo que ainda gosta de Júlio. Alfredo rejeita Neli. Justina revela a Olga que tem medo de ouvir fantasmas à noite. Natália pressiona Almeida sobre Clotilde. Neli garante a Marion que Alfredo é apaixonado por ela. Genu pensa em falar com Lola sobre o namoro de seus filhos. Lola encontra Marion e Júlio se desespera ao ver que as duas se conhecem. Karine incentiva Soraia a mudar o visual para chamar a atenção de Julinho. Julinho namora Lili. Alfredo conversa com Júlio sobre Marion. Zeca se surpreende com o estado da igreja que deverá pintar. Carlos pede que Júlio respeite seu período de repouso. Júlio se assusta com seu estado de saúde.
Quarta-feira (27/11)
Júlio disfarça seu estado para Lola e Carlos. Alaor e Neli aconselham Marion a esquecer Júlio. Alfredo fala com Lúcio sobre seu sentimento por Marion. Inês diz a Shirley que não acredita no amor porque Afonso e Carlos a esqueceram. Shirley se sente culpada pelo estado da filha. Lili confronta Soraia na casa de Julinho. Zeca permite que Justina se divirta pintando a igreja com ele e Candoca se emociona. Lola tranquiliza Genu quanto aos namoros de seus filhos. Emília se anima com a notícia de que Adelaide está chegando. Adelaide joga cartas com homens no navio. Alfredo ganha no jogo. Júlio pede que Almeida alerte Marion. Lola repreende Almeida ao vê-lo com Clotilde. Marion sofre com o recado de Júlio. Carlos e Mabel se beijam. Inês flagra Shirley mexendo em seus pertences. Marion seduz Alfredo.
Quinta-feira (28/11)
Marion e Alfredo se beijam. Shirley e João despistam Inês. Carlos comenta com Afonso sua desconfiança de que Mabel lhe esconde algo. Júlio insiste para que Lola o leve para falar com Emília. Carlos diz a Lola que deseja que Júlio faça novos exames. Lola e Júlio fazem declarações de amor uma para o outro. Alfredo leva o lenço de Marion ao deixar o cabaré, sem saber que é de sua mãe. Justina se recusa a falar com Emília por telefone, que repreende Zeca. Com a ajuda de Clotilde, Lúcio presenteia Isabel. Lili briga com Julinho e Virgulino aconselha a filha. Júlio passa mal novamente, mas disfarça seu estado. Lola vê o lenço que deu a Marion com Alfredo e desconfia. Emília se surpreende ao encontrar Adelaide. Alfredo revela a Júlio que dormiu com Marion.
Sexta-feira (29/11)
Júlio briga com Alfredo, que pede ajuda a Afonso. Emília e Higino se surpreendem com o comportamento de Adelaide. Inês decide escrever para Afonso e Shirley discute com João. Adelaide sente falta de Justina. Uma moça se insinua para Zeca e Candoca comenta com Olga. Incentivados por Isabel e Lúcio, Julinho e Lili retomam o namoro. Karine garante a Soraia que a ajudará a chamar a atenção de Julinho. Carlos comenta com Marcelo sua desconfiança com Mabel. Josias questiona se Mabel sente vergonha de seu pai. Padre Venâncio repreende o ataque de ciúmes de Olga com Zeca. Durvalina alerta Lola para o estado de Júlio. Emília fecha negócio com Júlio. Shirley dá a carta de Carlos para Inês. Júlio passa mal.
Sábado (30/11)
Higino acode Júlio e Emília chama uma ambulância. Lola tem um mau pressentimento e tenta falar com Emília. Alfredo garante a Lola que encontrará Júlio. Soraia admira uma foto de Julinho. Alfredo comenta com Lúcio que acredita que seu pai foi ao cabaré. No hospital, Júlio pede que Emília fale com Lola. Shirley revela a Inês que escondeu as cartas de Afonso e Carlos e pede perdão à filha. Carlos convida Mabel para conhecer sua família. Marion incentiva Alfredo a buscar por seu pai. Higino comunica a Lola sobre a internação do marido. Clotilde avisa a Alfredo sobre Júlio e o menino se sente culpado pelo estado do pai. Durvalina dá apoio a Alfredo. Inês afirma que João nunca será seu pai. O médico avisa que Alfredo precisará doar sangue para Júlio.