Resumo da novela

'Malhação - Toda Forma de Amar': capítulos de 25 a 30 de novembro

Fique por dentro das emoções da semana em 'Malhação - Toda Forma de Amar'
Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 14:20

Fique por dentro das emoções da semana em 'Malhação - Toda Forma de Amar' Crédito: João Cotta/TV Globo

Segunda-feira (25/11)

Rita diz que não pode faltar ao show de Raíssa, e Filipe afirma que não acompanhará a namorada ao bar de Rui. Raíssa e Camelo se beijam, e a menina anuncia a Carla e Thiago que não viajará para os Estados Unidos. Lígia conversa com Filipe sobre Rita. Marco incentiva Anjinha a lutar por Cléber. César reclama por Jaqueline deixar de estudar para ir à festa com Milena. Camelo confronta Nanda. Rui insinua que Rita está se aproveitando de Filipe. Anjinha pede ajuda a Thiago. Eliane orienta Regina. Thiago aconselha Anjinha a se desculpar com Cléber. Cléber confessa que está magoado com Anjinha. Filipe chega ao bar de Rui, seguido por Leila.

Terça-feira (26/11)

Filipe explica a Rita que não sabia que encontraria Leila. Rita afirma a Filipe que Leila é sonsa. Anjinha desabafa com os amigos sobre o comportamento de Cléber. Leila provoca Rita. Regina pede que Meg convença Max a aceitar Guga. Rita e Filipe discutem por causa de Leila. Tatoo faz uma confusão e acaba interferindo na relação de Cléber e Anjinha. Rui e Filipe se enfrentam. Meg aceita dormir na casa de Regina e tentar se aproximar de Max. Filipe deixa o bar de Rui, e Leila o segue. Max desabafa com Meg. Tatoo comenta com Camelo e Raíssa que Cléber pode estar agredindo Anjinha. Marco e Carla se preocupam com o sofrimento de Anjinha e Cléber. Rui pede que Rita não desista de ficar com a guarda de Nina.

Quarta-feira (27/11)

Madureira aconselha Rui a esquecer Rita. Max afirma a Regina que não aceitará Guga como ele é. Guga confronta Meg. Nanda diz a Rui que está apaixonada por ele. Rui declara a Nanda seu amor por Rita. Tatoo conta para Marco a suposta agressão de Cléber contra Anjinha. Rita e Jaqueline questionam Anjinha sobre Cléber. Thiago revela a Cléber que Tatoo espalhou a notícia de que ele agrediu Anjinha. Guga sofre com o abandono de Max. Filipe e Rita lamentam a discussão que tiveram. Lara conta a Lígia e Joaquim sobre o beijo de Rui em Rita. Marco pede para conversar com Cléber. Rui garante que ele e Rita criarão Nina juntos.

Quinta-feira (28/11)

Rui é firme com Rita, que sente medo dele. Marco ameaça Cléber, mas Anjinha defende o amado e desfaz a confusão. Leila descarta o celular de Filipe, sem que ele perceba. Rita sofre por Filipe não atender a sua ligação. Lara exige que Leila investigue Rui. Max propõe a Meg criar Rafael com Regina. Thiago comenta com Marco que acredita que Tatoo esteja apaixonado por Anjinha. Jaqueline discute com César durante os estudos. Anjinha pede que Marco a ajude a se reaproximar de Cléber. Max decide visitar Guga na casa de Margarida. Cléber vai à casa de Anjinha, mas os dois acabam se desencontrando. Max e Margarida discutem. Rui afirma a Lígia que ele e Rita são um casal. Filipe e Rita se beijam. Sem querer, Guga provoca um acidente com Max.

Sexta-feira (29/11)

Max se machuca, e Guga se sente culpado. Filipe e Rita fazem as pazes. Joaquim e Lara falam mal de Rita, e Lígia contemporiza. Tatoo confessa que se apaixonou por Anjinha, e Cléber desfaz sua amizade com o rapaz. Nanda beija Cléber, e Anjinha vê. Marco anuncia a Peixoto que conseguiu ser transferido para a área administrativa da polícia. Anjinha e Cléber discutem. Nanda lamenta suas atitudes impulsivas, e Raíssa apoia a amiga. Lara provoca Rita. Nanda incentiva Cléber a fazer as pazes com Anjinha. Marco surpreende Carla e a pede em casamento. Guga sofre por causa de Max, e Serginho e Meg o apoiam. Meg comenta com Filipe que pensa em voltar para a casa de sua família. Lara pede que Leila separe Rita de Filipe. Rita conversa com Rui e seu advogado.

