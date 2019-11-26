Resumo de 'Bom Sucesso': capítulos de 25 a 30 de novembro

Segunda-feira (25/11)
Alberto tenta se justificar para Vera. Vera desabafa com Vicente. Nana revela a Isadora/Marcela Klein que está gostando de Mario, para desespero de Diogo, que ouve tudo. Isadora/Marcela Klein consegue convencer Nana a fazer mais uma sessão com Diogo. William avisa a Gisele que colocou seu quarto para alugar. Marcos sugere a Vera um jantar a quatro. Nana confessa a Mario que gosta dele.
Terça-feira (26/11)
Mario deixa Nana abalada ao afirmar que está com Silvana e não pode magoá-la. Alberto nega gostar de Paloma, quando Vera insinua que o empresário está apaixonado pela costureira. Isadora/Marcela ameaça deixar a terapia se Diogo não pagá-la por seus serviços. Yuri aluga o quarto na casa de Gisele. Alice sugere a Waguinho que volte para a escola. Fábio se apresenta a Nana como irmão de Felipe e avisa que sabe que o editor foi assassinado.
Quarta-feira (27/11)
Fábio afirma a Nana e Marcos que Felipe pode ter sido assassinado por um funcionário da Editora. Diogo ameaça processar Fábio. Mario diz a Marcos que resolveu apostar no relacionamento com Silvana. Thaíssa demonstra interesse em desvendar a morte de Felipe. Nana comenta com Alberto sobre a suspeita de Fábio. Fábio conta a Thaíssa, Jeff e Evelyn que Felipe lhe mandava e-mails sobre como os amigos da Editora o enganaram. Vera sugere que ela e Alberto fiquem juntos.
Quinta-feira (28/11)
Vera reclama por Alberto não querer assumir o namoro com ela. Gisele tem um pesadelo com Diogo e Yuri. Jeniffer reclama com Diogo por ele não querer ser visto com ela. Vera recebe flores de Alberto. Fábio resolve interrogar os funcionários da Editora para saber onde estavam no dia da morte de Felipe. Gisele conta a Diogo sobre a investigação de Felipe. Vera diz a Eugênia que precisa viver o luto da separação. Alberto pede desculpas a Vera, que o surpreende ao afirmar que ele ama Paloma.
Sexta-feira (29/11)
Vera confessa a Alberto que percebeu ter usado o empresário para esquecer o ex-marido. Mario mostra a Alberto seu novo livro de poemas. Na terapia, Nana insinua que não quer mais ficar com Diogo. Marcos e Paloma declaram seu amor. Gabriela conta a Patrick que Vicente a procurou pedindo para os dois manterem a amizade. Lulu se oferece para ajudar Waguinho a voltar para a escola. Alberto passa mal e não percebe que Diogo pega sua bengala, deixando o empresário cair propositalmente.
Sábado (30/11)
Diogo sai do banheiro e deixa Alberto caído no chão. Batista encontra Alberto no banheiro. Nana expulsa Diogo e Mario do hospital. Mauri avisa à família que Alberto precisará fazer uma cirurgia. Paloma pede a Ramon para fazer o jantar dos filhos. Alberto acorda sem reconhecer ninguém e assusta a família. Mauri explica que Alberto irá se recuperar. Vera comenta com Paloma que se sente culpada por Alberto estar no hospital. Alberto reconhece Paloma. Vera afirma a Marcos que Alberto está apaixonado por Paloma.